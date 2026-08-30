A cantora Pocah será a principal atração do Encontro da Diversidade, que encerra neste domingo (30) a 19ª Semana da Diversidade e do Combate ao Preconceito e à Discriminação de Bauru. O evento será realizado na avenida Nações Unidas Norte, com concentração em frente ao Instituto Federal de São Paulo (IFSP), a partir das 12h, e terá programação cultural gratuita ao longo do dia. Com o tema "A Rua é Nossa!", a Semana da Diversidade começou na segunda-feira (24) e reúne atividades culturais, educativas, formativas, de saúde, cidadania e celebração da diversidade. A iniciativa é organizada em parceria com a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, além da participação de coletivos e entidades.
O Encontro da Diversidade começa às 12h com a concentração do público. A partir das 17h, estão previstos shows de DJ Nikim, Thaty 007, Perfect Queens, DJ Sicco, Leona Brasil, Kyara Arayk, Lolla Vaiola, Bebé Pacheco e DJ Sampieri. O encerramento da programação musical será às 21h, com o show de Pocah. Conhecida inicialmente como MC Pocahontas, a cantora ganhou projeção nacional no funk e consolidou uma trajetória marcada por músicas relacionadas à independência, autoestima e empoderamento feminino. A artista também participou do Big Brother Brasil 21, da TV Globo, ampliando sua presença junto ao público.
A programação também terá a Feira B - Edição do Vale, neste sábado (29), reunindo empreendedores, artistas, criadores e iniciativas da comunidade LGBTQIAPN , além de oficinas e apresentações musicais, além da Oficina 'Historicidade LGBTQIAPN : Uma Abordagem Científica e Bibliográfica', com Elfão do Pote, shows com DJ Diego Monteiro, Bruno Clareto e Oficina das Drags no Centro Cultural "Carlos Fernandes de Paiva", na avenida Nações Unidas, 8-9.
SEMANA PROMOVE DEBATE E CONSCIENTIZAÇÃO
Além da programação artística, a Semana da Diversidade busca ampliar o debate sobre respeito, inclusão, igualdade de direitos e combate ao preconceito e à discriminação. A programação inclui palestras, oficinas, rodas de conversa, atividades de saúde, ações de cidadania e iniciativas voltadas à população LGBTQIAPN .Entre os destaques estão a palestra "Educação em direitos - Semana da Diversidade: Fortalecendo os Direitos e a Cidadania da População LGBTQIAPN ", realizada na Defensoria Pública, uma visita técnica ao Ambulatório de Assistência Especializada às Pessoas Travestis e Transexuais e a palestra show com Nany People.
A proposta da Semana é utilizar informação, cultura e diálogo para combater preconceitos, dar visibilidade a grupos historicamente marginalizados e estimular a discussão sobre direitos, cidadania e políticas públicas. O encerramento com o Encontro da Diversidade amplia essa proposta para o espaço público. Além da celebração cultural, a ocupação das ruas busca dar visibilidade à diversidade e reforçar a importância do respeito às diferenças.