A cantora Pocah será a principal atração do Encontro da Diversidade, que encerra neste domingo (30) a 19ª Semana da Diversidade e do Combate ao Preconceito e à Discriminação de Bauru. O evento será realizado na avenida Nações Unidas Norte, com concentração em frente ao Instituto Federal de São Paulo (IFSP), a partir das 12h, e terá programação cultural gratuita ao longo do dia. Com o tema "A Rua é Nossa!", a Semana da Diversidade começou na segunda-feira (24) e reúne atividades culturais, educativas, formativas, de saúde, cidadania e celebração da diversidade. A iniciativa é organizada em parceria com a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, além da participação de coletivos e entidades.

O Encontro da Diversidade começa às 12h com a concentração do público. A partir das 17h, estão previstos shows de DJ Nikim, Thaty 007, Perfect Queens, DJ Sicco, Leona Brasil, Kyara Arayk, Lolla Vaiola, Bebé Pacheco e DJ Sampieri. O encerramento da programação musical será às 21h, com o show de Pocah. Conhecida inicialmente como MC Pocahontas, a cantora ganhou projeção nacional no funk e consolidou uma trajetória marcada por músicas relacionadas à independência, autoestima e empoderamento feminino. A artista também participou do Big Brother Brasil 21, da TV Globo, ampliando sua presença junto ao público.

A programação também terá a Feira B - Edição do Vale, neste sábado (29), reunindo empreendedores, artistas, criadores e iniciativas da comunidade LGBTQIAPN , além de oficinas e apresentações musicais, além da Oficina 'Historicidade LGBTQIAPN : Uma Abordagem Científica e Bibliográfica', com Elfão do Pote, shows com DJ Diego Monteiro, Bruno Clareto e Oficina das Drags no Centro Cultural "Carlos Fernandes de Paiva", na avenida Nações Unidas, 8-9.