Um motociclista morreu na madrugada deste sábado (29) após se envolver em um grave acidente em um trecho de pista dupla da rodovia Marechal Rondon. A ocorrência foi registrada no sentido Capital-Interior da via, próximo ao trevo da Rondon com a rodovia Bauru-Iacanga. O óbito foi constatado ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O nome da vítima ainda não foi divulgado, apenas as iniciais - L.C.M.

Segundo as informações preliminares apuradas no local, o motociclista conduzia uma Honda Fan 160 quando, por motivos que ainda deverão ser esclarecidos, perdeu o controle da direção. Na sequência, a motocicleta atingiu a traseira de outro veículo, que não foi identificado. Com a colisão, o motociclista caiu e a moto tombou, permanecendo na faixa 1 de rolamento. O condutor do veículo atingido, no entanto, deixou o local logo após o acidente, sem ser identificado.

O Samu foi acionado e constatou a morte do homem por volta da 1h30. A ocorrência foi classificada como de alta criticidade pela concessionária Via Rondon em razão da existência de vítima fatal. No momento do acidente, as condições climáticas eram boas. As circunstâncias exatas da colisão, assim como a identificação do veículo que deixou o local, deverão ser investigadas pelas autoridades.