Anunciado em junho, durante a entrega das obras de revitalização do Calçadão da rua Batista de Carvalho, o projeto Novo Centro, em Bauru, avança em ritmo lento e já começa a enfrentar cobranças e críticas. Entre as principais ações previstas estão a reforma da Estação Ferroviária e a criação da Guarda Civil Municipal, duas propostas apresentadas pela Prefeitura como importantes para a transformação da região central. A reforma da Estação Ferroviária é estimada em mais de R$ 100 milhões e deverá ser viabilizada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão administrativa. A proposta prevê a revitalização, restauração, implantação, operação e manutenção do espaço, que deverá ser transformado em um complexo administrativo, cultural e de serviços.

O projeto prevê ainda a instalação da futura sede da Prefeitura de Bauru e de outras sete secretarias no local. A prefeita Suéllen Rosim (PSD) afirmou que a transferência da estrutura municipal deverá contribuir para uma nova dinâmica na região central, inclusive durante o período noturno. Apesar de já terem sido realizadas etapas de consulta e audiência pública, o edital da concessão ainda não foi encaminhado à Câmara Municipal. A demora contrasta com uma declaração feita pela própria prefeita durante entrevista ao programa Café com Política, no fim de julho. Na ocasião, Suéllen afirmou que pretendia enviar o projeto ao Legislativo ainda durante o mês de aniversário de Bauru.

GUARDA MUNICIPAL TAMBÉM ENFRENTA CRÍTICAS