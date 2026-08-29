Eleição 2026
A eleição para presidente da República, cujo primeiro turno será daqui a 36 dias, foi o grande tema do programa Café com Política desta sexta-feira (28). A avaliação apresentada na discussão com o especialista em pesquisas eleitorais Julio Depieri Sanches aponta Lula e Flávio Bolsonaro como os nomes mais consolidados para um eventual segundo turno, mas a análise ressalta que o crescimento de um terceiro candidato pode alterar a dinâmica da disputa.
Augusto Cury
Diretor da Ágili Pesquisas, Julio chamou atenção para um crescimento recente de Augusto Cury nas pesquisas nacionais. Segundo ele, caso essa tendência se mantenha, Cury poderá interferir no atual cenário de polarização. Não exatamente para ir ao segundo turno, mas para alterar o equilíbrio entre Lula e Flávio Bolsonaro.
Ponto da rejeição
O debate do Café, com os jornalistas Reinaldo Cafeo e Ricardo Bizarra, destacou que parte dos eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro pode estar escolhendo um candidato principalmente para impedir a vitória do outro. Nesse contexto, o surgimento de uma terceira alternativa poderia atrair eleitores que hoje votam por rejeição.
Palanque paulista
Um dos pontos mais relevantes para a política paulista é a avaliação de que o resultado da eleição para governador pode ter impacto direto na disputa presidencial. A entrevista sustenta que um eventual segundo turno em São Paulo entre Tarcísio (Republicanos)e Haddad (PT) seria importante para garantir palanque à campanha presidencial de Lula.
Primeiro turno
Na pesquisa Datafolha citada no Café, Tarcísio de Freitas aparece com 45% contra 27% de Fernando Haddad no primeiro turno. No segundo turno, os números apresentados foram 54% para Tarcísio e 35% para Haddad. A avaliação de Julio Sanches é de que Tarcísio tem condições de vencer já no primeiro turno.
Interior e Bauru
Durante a discussão sobre São Paulo, foi destacado que o Interior do Estado possui perfil mais conservador do que a Capital. Bauru foi citada diretamente como exemplo de cidade onde a esquerda hoje encontra dificuldades para ampliar sua votação, segundo os participantes da entrevista.
Disputa por Senado
A eleição para as duas vagas de senador por São Paulo foi apontada como totalmente aberta, com pequena diferença entre os candidatos. A fragmentação entre nomes da direita pode favorecer candidaturas de outros campos políticos.