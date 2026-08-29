Eleição 2026

A eleição para presidente da República, cujo primeiro turno será daqui a 36 dias, foi o grande tema do programa Café com Política desta sexta-feira (28). A avaliação apresentada na discussão com o especialista em pesquisas eleitorais Julio Depieri Sanches aponta Lula e Flávio Bolsonaro como os nomes mais consolidados para um eventual segundo turno, mas a análise ressalta que o crescimento de um terceiro candidato pode alterar a dinâmica da disputa.

Augusto Cury

Diretor da Ágili Pesquisas, Julio chamou atenção para um crescimento recente de Augusto Cury nas pesquisas nacionais. Segundo ele, caso essa tendência se mantenha, Cury poderá interferir no atual cenário de polarização. Não exatamente para ir ao segundo turno, mas para alterar o equilíbrio entre Lula e Flávio Bolsonaro.