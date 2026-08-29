Bauru está diante de uma das decisões executiva e legislativa mais importantes dos últimos anos e a Câmara Municipal não pode tratar a revisão do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo como mais dois projetos na fila de votação. Os dois textos chegaram ao Poder Legislativo no início de fevereiro, depois de um processo que se arrastou por anos, e continuam ainda sem sequer a certeza de que serão votados neste ano. O Plano Diretor (PD) é o processo nº 17/2026 e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Luos), o nº 18/2026. A Prefeitura Municipal, a quem cabe responder a questionamentos dos vereadores, também precisa ser célere e agilizar respostas.

Não é necessário que haja uma aprovação açodada. Ao contrário: por sua importância, os projetos precisam ser examinados linha por linha, com participação da sociedade, avaliações técnicas e correções onde forem necessárias. Mas existe uma diferença enorme entre analisar cuidadosamente uma proposta e simplesmente deixá-la estacionada. E é justamente essa sensação que começa a prevalecer diante da demora do Legislativo e mesmo do Executivo em enviar respostas pedidas pelos vereadores.

O calendário é eloquente. Os projetos começaram a tramitar em 2 de fevereiro de 2026. Em 4 de março, a Câmara promoveu audiência pública que reuniu vereadores, secretários municipais, entidades empresariais, universidades, profissionais das áreas de engenharia e arquitetura, representantes de conselhos e associações de moradores, entre outros segmentos. Ou seja: o debate público já teve espaço para começar — e houve críticas, questionamentos e sugestões que precisam ser transformados em emendas e decisões políticas.