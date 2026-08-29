A Prefeitura de Bauru, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Ambiental intensificaram ações de prevenção, fiscalização e combate a incêndios na cidade. O planejamento considera a estiagem registrada neste período e também o fortalecimento do fenômeno El Niño, que deve permanecer ativo pelo menos até início de 2027. Neste sábado (29), das 10h às 13h, será lançada a campanha "Bauru em Alerta", que contará com pit stop de panfletagem e orientação para a população na Praça Rui Barbosa, no Centro.

Segundo a administração municipal, a ação é necessária pois o cenário exige atenção redobrada nos próximos meses, devido a mudanças climáticas. As temperaturas acima da média, os períodos de baixa umidade e as possíveis alterações no regime de chuvas aumentam a necessidade de medidas preventivas, especialmente para evitar a ocorrência e a propagação de incêndios em áreas de vegetação.

A prefeitura, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Ambiental realizarão atuação integrada voltada tanto ao combate aos incêndios quanto à identificação e responsabilização de pessoas que provoquem queimadas. A prefeitura vai auxiliar, quando necessário, com caminhões-pipa, equipamentos e brigadistas.