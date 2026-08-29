A Prefeitura de Bauru, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Ambiental intensificaram ações de prevenção, fiscalização e combate a incêndios na cidade. O planejamento considera a estiagem registrada neste período e também o fortalecimento do fenômeno El Niño, que deve permanecer ativo pelo menos até início de 2027. Neste sábado (29), das 10h às 13h, será lançada a campanha "Bauru em Alerta", que contará com pit stop de panfletagem e orientação para a população na Praça Rui Barbosa, no Centro.
Segundo a administração municipal, a ação é necessária pois o cenário exige atenção redobrada nos próximos meses, devido a mudanças climáticas. As temperaturas acima da média, os períodos de baixa umidade e as possíveis alterações no regime de chuvas aumentam a necessidade de medidas preventivas, especialmente para evitar a ocorrência e a propagação de incêndios em áreas de vegetação.
A prefeitura, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Ambiental realizarão atuação integrada voltada tanto ao combate aos incêndios quanto à identificação e responsabilização de pessoas que provoquem queimadas. A prefeitura vai auxiliar, quando necessário, com caminhões-pipa, equipamentos e brigadistas.
Os fiscais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) atuarão na fiscalização e na aplicação das penalidades cabíveis, em conjunto com a atividade delegada da Polícia Militar Ambiental. Os trabalhos também contarão com o apoio da Defesa Civil.
Em situações de incêndio em andamento, especialmente quando houver risco para pessoas, imóveis ou áreas de vegetação, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, disponível 24 horas por dia.
Já as denúncias relacionadas a queimadas e outras infrações ambientais podem ser encaminhadas à Semab, pelos telefones (14) 3234-6849 e (14) 3239-2766. Para facilitar a fiscalização, é importante informar com precisão o endereço ou ponto de referência da ocorrência e, sempre que possível, outras informações que permitam a identificação do local e do responsável.
As informações sobre as ocorrências são compartilhadas entre Corpo de Bombeiros, prefeitura, Defesa Civil e Polícia Militar Ambiental, permitindo maior integração e agilidade na resposta aos incêndios urbanos e rurais. "A colaboração da população é fundamental para evitar queimadas. A campanha de conscientização será voltada à prevenção, alertando sobre os riscos provocados pelo fogo e aos cuidados necessários durante os períodos de estiagem e altas temperaturas", esclarece o Executivo.
Uso consciente da água
Diante das condições climáticas previstas para os próximos meses, a prefeitura e o Departamento de Água e Esgoto (DAE) também reforçam uma orientação permanente à população: o uso consciente da água e o combate ao desperdício.
Entre as medidas recomendadas, estão evitar o uso desnecessário de mangueiras para lavagem de calçadas e veículos, reduzir o tempo de banho, manter as torneiras fechadas quando não estiverem em uso, verificar possíveis vazamentos e, sempre que possível, reaproveitar a água.
Em Bauru, a Lei Municipal 6.608/2014 define punições para casos de desperdício de água. Para denúncias, o telefone é o 0800 014 2026, com a Companhia Saneamento de Bauru (CSB).
De acordo com a prefeitura, as medidas têm caráter preventivo e contribuem para a utilização responsável dos recursos hídricos, especialmente em períodos de temperaturas elevadas e menor volume de chuvas.