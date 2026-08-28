Na madrugada desta sexta-feira (28), uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), durante a Operação Impacto Força Total, abordou uma Fiat Fiorino em Marília (100 quilômetros de Bauru). Ao ser questionado, o condutor confessou transportar 23.500 maços de cigarros, distribuídos em 47 caixas. Os produtos eram de origem estrangeira e não possuíam documentação fiscal.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carregamento havia sido colocado no veículo em Álvares Machado na região de Presidente Prudente e tinha como destino Jaú (47 quilômetros de Bauru). O valor estimado da apreensão é de R$ 117.500. Além dos cigarros, foram apreendidos dois celulares. De acordo com o motorista, os aparelhos eram utilizados para a comunicação com outras pessoas envolvidas na prática criminosa. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Marília, onde permaneceu à disposição da Justiça.