28 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
OPERAÇÃO IMPACTO

TOR apreende carga de cigarros contrabandeados com destino a Jaú

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMRv
Cigarros de origem estrangeira foram apreendidos pelo TOR durante abordagem em Marília
Cigarros de origem estrangeira foram apreendidos pelo TOR durante abordagem em Marília

Na madrugada desta sexta-feira (28), uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), durante a Operação Impacto Força Total, abordou uma Fiat Fiorino em Marília (100 quilômetros de Bauru). Ao ser questionado, o condutor confessou transportar 23.500 maços de cigarros, distribuídos em 47 caixas. Os produtos eram de origem estrangeira e não possuíam documentação fiscal.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carregamento havia sido colocado no veículo em Álvares Machado na região de Presidente Prudente e tinha como destino Jaú (47 quilômetros de Bauru). O valor estimado da apreensão é de R$ 117.500. Além dos cigarros, foram apreendidos dois celulares. De acordo com o motorista, os aparelhos eram utilizados para a comunicação com outras pessoas envolvidas na prática criminosa. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Marília, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários