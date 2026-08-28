28 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM BOTUCATU

Fiscalização lacra estabelecimentos de desmontagem de veículos

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Trabalho envolveu Detran-SP, as polícias Militar e Civil, além da guarda municipal
Trabalho envolveu Detran-SP, as polícias Militar e Civil, além da guarda municipal

Uma ação de fiscalização integrada realizada pelo Detran-SP, nesta sexta-feira (28), com apoio das polícias Civil e Militar, além da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru), resultou na fiscalização de dois estabelecimentos que atuam no ramo de desmontagem de veículos e comercialização de peças. Durante a operação, dois estabelecimentos foram autuados e lacrados por irregularidades previstas na Lei Estadual nº 15.276/2014, que regulamenta a atividade de desmontagem de veículos e a comercialização de suas respectivas partes e peças.

Entre as infrações constatadas está o funcionamento sem o devido credenciamento junto ao Detran-SP, exigência prevista no artigo 2º, inciso I, da legislação. Também foram identificadas irregularidades relacionadas à comercialização de componentes considerados itens de segurança, cuja venda ao consumidor final é proibida pela legislação. A norma estabelece que itens como sistemas de freios, suspensão, direção, airbags, cintos de segurança e sistemas de controle de estabilidade, bem como seus respectivos componentes, possuem destinação restrita a fabricantes ou empresas especializadas em recondicionamento, devendo ser assegurada a devida rastreabilidade.

A atuação conjunta das forças de segurança e dos órgãos de fiscalização tem como objetivo coibir atividades irregulares, garantir a procedência das peças comercializadas e contribuir para a segurança dos consumidores e do trânsito, fortalecendo o combate ao comércio clandestino de peças automotivas.

Material apontado como irregular pelo Detran-SP
Material apontado como irregular pelo Detran-SP
Fiscal do Detran-SP aplicando o cartaz da interdição
Fiscal do Detran-SP aplicando o cartaz da interdição

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários