Uma ação de fiscalização integrada realizada pelo Detran-SP, nesta sexta-feira (28), com apoio das polícias Civil e Militar, além da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru), resultou na fiscalização de dois estabelecimentos que atuam no ramo de desmontagem de veículos e comercialização de peças. Durante a operação, dois estabelecimentos foram autuados e lacrados por irregularidades previstas na Lei Estadual nº 15.276/2014, que regulamenta a atividade de desmontagem de veículos e a comercialização de suas respectivas partes e peças.

Entre as infrações constatadas está o funcionamento sem o devido credenciamento junto ao Detran-SP, exigência prevista no artigo 2º, inciso I, da legislação. Também foram identificadas irregularidades relacionadas à comercialização de componentes considerados itens de segurança, cuja venda ao consumidor final é proibida pela legislação. A norma estabelece que itens como sistemas de freios, suspensão, direção, airbags, cintos de segurança e sistemas de controle de estabilidade, bem como seus respectivos componentes, possuem destinação restrita a fabricantes ou empresas especializadas em recondicionamento, devendo ser assegurada a devida rastreabilidade.

A atuação conjunta das forças de segurança e dos órgãos de fiscalização tem como objetivo coibir atividades irregulares, garantir a procedência das peças comercializadas e contribuir para a segurança dos consumidores e do trânsito, fortalecendo o combate ao comércio clandestino de peças automotivas.