O ambientalismo brasileiro perdeu, nesta sexta-feira (28), uma de suas vozes ligadas à defesa do meio ambiente e à construção de políticas públicas sustentáveis. Morreu Ivy Karina Wiens, 48 anos, socioambientalista que teve parte importante de sua trajetória profissional e de militância em Bauru e, posteriormente, no Vale do Ribeira. Mestre em Gestão Ambiental, Ivy atuou em diferentes áreas ao longo de mais de duas décadas, passando pelo Legislativo e pelo Executivo, por organizações não governamentais e instituições de ensino, além de desenvolver projetos próprios nas áreas de consultoria, sustentabilidade, hospedagem e turismo.

Em Bauru, entre 2001 e 2004, foi assessora do então vereador Rodrigo Agostinho (PSB). Posteriormente, entre 2005 e 2007, ocupou a Diretoria do Departamento de Ações e Recursos Ambientais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma). Também atuou como professora e integrou o Instituto Vidágua entre 2000 e 2014. No Vale do Ribeira, sua atuação ganhou uma nova frente. Desde 2022, era proprietária de um hostel localizado na cidade de Eldorado, onde morava e passou a desenvolver iniciativas relacionadas à sustentabilidade, à valorização da história regional e ao fortalecimento de comunidades locais entre elas quilombolas, territórios de povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares.

A atuação socioambiental também alcançou a política. Em 2020, Ivy foi candidata a vice-prefeita de Eldorado. A articulação entre diferentes setores da sociedade para a construção e implantação dessas políticas era, segundo ela, uma das principais motivações de sua vida. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.