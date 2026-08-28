A CPFL Paulista identificou 1.436 irregularidades no consumo de energia em toda a sua área de concessão durante o primeiro semestre de 2026. As ações de combate a fraudes e furtos realizadas pela distribuidora permitiram recuperar mais de 2 milhões de kWh de energia, volume equivalente ao necessário para abastecer aproximadamente 905 residências durante um ano. Na região de Bauru, foram constatadas 173 irregularidades nos seis primeiros meses do ano, que representaram a recuperação de 265 mil kWh, energia suficiente para atender cerca de 105 residências por um ano. Os municípios com mais casos de irregularidades constatadas foram Marília, com 28 casos, e Bauru, com 21.

Os números fazem parte do novo balanço semestral da companhia e refletem o trabalho permanente de fiscalização realizado em toda a área de concessão. As irregularidades são identificadas por meio de inspeções, análises técnicas, denúncias da população e, quando necessário, operações realizadas em conjunto com as autoridades policiais. Popularmente conhecidas como “gatos”, as ligações clandestinas estão entre as irregularidades encontradas pelas equipes, assim como adulterações de medidores e outras intervenções realizadas com o objetivo de impedir ou reduzir o registro correto do consumo de energia.

Por serem executadas sem critérios técnicos e fora dos padrões de segurança, essas intervenções podem sobrecarregar a rede, provocar oscilações e até interromper o fornecimento. Há ainda riscos de curtos-circuitos, incêndios e choques elétricos, que podem atingir não apenas quem realiza a fraude, mas também moradores, trabalhadores e outras pessoas da comunidade.

Crimes que encarecem a energia