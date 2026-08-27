Um homem de 26 anos foi preso na noite desta quinta-feira (27), em Bauru, após descumprir uma medida protetiva de urgência concedida em favor de sua ex-companheira e instigar um cachorro da raça rottweiler para que ele atacasse policiais militares acionados para atender a ocorrência. Mordidos na coxa e no braço, os agentes foram conduzidos ao Pronto-Socorro Central (PSC) para atendimento.
Conforme apurado pela reportagem, a PM foi acionada via 190 pela mulher, que informou que o seu ex-companheiro estava em sua residência, na Vila Industrial, mesmo após ter sido notificado sobre medida protetiva de urgência que o impedia de se aproximar dela.
Quando os policiais chegaram ao endereço, segundo o apurado, o suspeito passou a instigar um cão da raça rottweiler para que ele atacasse os agentes. O animal mordeu os PMs nas regiões da coxa e braço e eles chegaram a efetuar disparos de taser durante a ação.
O homem foi contido e, nas pesquisas feitas pelos policiais, foi constatado que havia mandado de prisão preventiva contra ele em aberto em razão de descumprimento anterior de medida protetiva. Ele foi preso e apresentado no plantão da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permaneceu à disposição da Justiça.