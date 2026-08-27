Um homem de 26 anos foi preso na noite desta quinta-feira (27), em Bauru, após descumprir uma medida protetiva de urgência concedida em favor de sua ex-companheira e instigar um cachorro da raça rottweiler para que ele atacasse policiais militares acionados para atender a ocorrência. Mordidos na coxa e no braço, os agentes foram conduzidos ao Pronto-Socorro Central (PSC) para atendimento.

Conforme apurado pela reportagem, a PM foi acionada via 190 pela mulher, que informou que o seu ex-companheiro estava em sua residência, na Vila Industrial, mesmo após ter sido notificado sobre medida protetiva de urgência que o impedia de se aproximar dela.

Quando os policiais chegaram ao endereço, segundo o apurado, o suspeito passou a instigar um cão da raça rottweiler para que ele atacasse os agentes. O animal mordeu os PMs nas regiões da coxa e braço e eles chegaram a efetuar disparos de taser durante a ação.