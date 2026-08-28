Botucatu - Botucatu (100 quilômetros de Bauru) será novamente ponto de encontro para quem trabalha pelo desenvolvimento do turismo na Cuesta Paulista. Na próxima segunda-feira (31), o Parque Tecnológico recebe o 3.º Fórum de Turismo da Cuesta Paulista, evento que reunirá gestores públicos, empreendedores, guias de turismo e demais profissionais e interessados no setor.

Realizado pelo Sebrae-SP, em parceria com o Consórcio Polo Cuesta e a Associação de Turismo da Cuesta Paulista, o Fórum chega à terceira edição fortalecendo Botucatu como espaço de articulação, troca de experiências e construção de novos caminhos para o turismo regional.

O encontro será realizado das 13h às 18h e terá uma programação voltada à criação de experiências turísticas, à comercialização do turismo no interior paulista e aos desafios e oportunidades para o desenvolvimento do setor.