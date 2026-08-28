Botucatu - Botucatu (100 quilômetros de Bauru) será novamente ponto de encontro para quem trabalha pelo desenvolvimento do turismo na Cuesta Paulista. Na próxima segunda-feira (31), o Parque Tecnológico recebe o 3.º Fórum de Turismo da Cuesta Paulista, evento que reunirá gestores públicos, empreendedores, guias de turismo e demais profissionais e interessados no setor.
Realizado pelo Sebrae-SP, em parceria com o Consórcio Polo Cuesta e a Associação de Turismo da Cuesta Paulista, o Fórum chega à terceira edição fortalecendo Botucatu como espaço de articulação, troca de experiências e construção de novos caminhos para o turismo regional.
O encontro será realizado das 13h às 18h e terá uma programação voltada à criação de experiências turísticas, à comercialização do turismo no interior paulista e aos desafios e oportunidades para o desenvolvimento do setor.
Além das palestras e painéis de discussão, os participantes terão um espaço dedicado ao networking, estimulando a aproximação entre poder público, empreendedores, profissionais e instituições que atuam diretamente na atividade turística.
A realização do Fórum em Botucatu acontece em um momento de fortalecimento da Cuesta Paulista como destino turístico. A região reúne atrativos naturais, culturais, gastronômicos e de aventura que vêm ganhando maior visibilidade e criando novas possibilidades de geração de renda, empreendedorismo e desenvolvimento econômico.
Para a consultora de negócios do Sebrae-SP em Botucatu, Néia França, eventos como o fórum de turismo contribuem para identificar caminhos que potencializam o crescimento do turismo regional.
"Precisamos aproveitar o momento atual, em que a Cuesta Paulista começa a ser conhecida e reconhecida como destino turístico atrativo, para profissionalizar e sedimentar o turismo regional e avançar na formatação de produtos e comercialização", destaca.
Botucatu tem papel importante nesse movimento regional, reunindo infraestrutura, serviços e atrativos que ajudam a impulsionar a Cuesta Paulista e a conectar iniciativas desenvolvidas pelos diferentes municípios.
O trabalho desenvolvido em conjunto entre poder público, entidades e empreendedores também busca aproveitar o crescimento da visibilidade da Cuesta Paulista para consolidar a região como destino turístico, ampliar a oferta de experiências e fortalecer os pequenos negócios ligados ao setor.
Entre os principais desafios debatidos, estarão justamente o fortalecimento da identidade regional, a criação e organização de produtos turísticos e a busca por novas estratégias de comercialização, pontos considerados fundamentais para ampliar a competitividade da Região Turística Cuesta Paulista.
A participação no 3º Fórum de Turismo da Cuesta Paulista é gratuita e as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feotas pelo link: https://bit.ly/Fórum_de_Turismo_da_Cuesta_Paulista ou pelo telefone (14) 3811-1710.
Serviço
3.º Fórum de Turismo da Cuesta Paulista
Data: 31 de agosto
Horário: das 13h às 18h
Local: Parque Tecnológico de Botucatu
Participação gratuita, com vagas limitadas