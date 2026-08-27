Pela primeira vez, a região de Bauru recebe o 'Gigantes do Digital: Marketplaces', iniciativa do Sebrae-SP que aproxima pequenos negócios de grandes plataformas do mercado digital e apresenta estratégias práticas para quem deseja começar a vender pela internet ou ampliar os resultados das vendas online. A primeira edição será realizada na próxima segunda-feira (31), a partir das 19h, com transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal oficial do Sebrae-SP. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/dSrWQvhy31
A programação foi desenvolvida com o objetivo de apoiar empreendedores na construção de estratégias digitais mais eficientes, com conteúdos sobre vendas online, posicionamento digital, experiência do cliente e uso de ferramentas para transformar acessos em oportunidades de negócio e faturamento. No primeiro encontro, os participantes poderão conhecer mais sobre as possibilidades oferecidas pelos marketplaces Shein e Magalu. Os parceiros apresentarão orientações práticas sobre o funcionamento das plataformas, estratégias para posicionar produtos e caminhos para potencializar as vendas. A mediação será realizada pela consultora de negócios do Sebrae-SP, Patrícia Zuccari.
Além das orientações específicas sobre marketplaces, o encontro também abordará a importância de oferecer uma boa experiência de compra e utilizar recursos digitais de forma estratégica para atrair consumidores, facilitar a jornada de compra e aumentar as chances de conversão.
Segunda edição
A região de Bauru terá ainda uma segunda edição do 'Gigantes do Digital: Marketplaces', marcada para o dia 8 de setembro, também em formato remoto, a partir das 19h. O encontro contará com a participação dos parceiros Shopee e Temu, além da mediação da analista de negócios do Sebrae-SP, Rafaela Brugnatti. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/dSrWQvhy31
As duas edições integram uma série de ações promovidas pelo Sebrae-SP para ampliar o acesso dos pequenos negócios ao conhecimento, às ferramentas e às oportunidades proporcionadas pela transformação digital. “Estar presente nos canais digitais deixou de ser apenas uma opção para o pequeno negócio e passou a ser uma estratégia importante para alcançar novos consumidores. O Gigantes do Digital aproxima o empreendedor de plataformas que já fazem parte da jornada de compra de milhões de pessoas e traz orientações práticas para que ele possa aproveitar melhor essas oportunidades”, destaca a consultora de negócios, Patrícia Zuccari.
Com a iniciativa, o Sebrae-SP busca fortalecer a competitividade dos pequenos negócios, oferecendo conhecimento e conexão com empresas e plataformas que podem contribuir para ampliar a presença digital, melhorar a experiência do consumidor e gerar novas oportunidades de vendas.