Pela primeira vez, a região de Bauru recebe o 'Gigantes do Digital: Marketplaces', iniciativa do Sebrae-SP que aproxima pequenos negócios de grandes plataformas do mercado digital e apresenta estratégias práticas para quem deseja começar a vender pela internet ou ampliar os resultados das vendas online. A primeira edição será realizada na próxima segunda-feira (31), a partir das 19h, com transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal oficial do Sebrae-SP. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/dSrWQvhy31

A programação foi desenvolvida com o objetivo de apoiar empreendedores na construção de estratégias digitais mais eficientes, com conteúdos sobre vendas online, posicionamento digital, experiência do cliente e uso de ferramentas para transformar acessos em oportunidades de negócio e faturamento. No primeiro encontro, os participantes poderão conhecer mais sobre as possibilidades oferecidas pelos marketplaces Shein e Magalu. Os parceiros apresentarão orientações práticas sobre o funcionamento das plataformas, estratégias para posicionar produtos e caminhos para potencializar as vendas. A mediação será realizada pela consultora de negócios do Sebrae-SP, Patrícia Zuccari.

Além das orientações específicas sobre marketplaces, o encontro também abordará a importância de oferecer uma boa experiência de compra e utilizar recursos digitais de forma estratégica para atrair consumidores, facilitar a jornada de compra e aumentar as chances de conversão.

Segunda edição