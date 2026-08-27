A Taça Bauru começou com emoção! Na noite desta quarta-feira (26), o Ginásio Panela de Pressão recebeu a abertura da competição, e o confronto entre Unesp Bauru e Country Side Ballers terminou na prorrogação. Depois de ficar 15 pontos atrás no placar, o Country Side Ballers buscou a reação, levou a partida para o overtime e conseguiu a virada para vencer por 79 a 74.

A Unesp Bauru controlou boa parte do jogo e chegou a abrir uma vantagem de 15 pontos. Os Ballers, porém, não deixaram a partida escapar. A equipe reagiu ao longo do confronto e, no quarto período, o duelo ficou ainda mais equilibrado. Com muita intensidade nos minutos finais, o placar terminou empatado no tempo regulamentar, levando a decisão para a prorrogação. No final, o Country Side Ballers mostrou força, o que levou à vitória na estreia.

O destaque individual da partida foi Lukas Josuel, camisa 12, eleito o Herói da Partida. O jogador terminou o confronto com 13 pontos, sete rebotes, seis tocos e 23 de eficiência, sendo importante especialmente no momento de reação da equipe.