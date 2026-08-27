A Nova Liga de Basquete Brasil (NLBB) iniciou oficialmente, na noite desta quarta-feira (26), no ginásio Comendador Claudio Amantini, o “Panela de Pressão”, a Taça Bauru: uma competição criada com a proposta de fortalecer o basquete amador. O evento contou com uma partida inicial e solidária, de exibição, que reuniu jornalistas e profissionais da mídia bauruense contra organizadores da NLBB, vereadores, entre eles Marcelo Afonso (PSD), que jogou, e Estela Almagro (PT), que foi prestigiar, e o secretário da Semel, Foguinho. O Jornal da Cidade/JCNET e a 96FM foram representados, assim como os demais veículos tradicionais da cidade. Também participaram da abertura crianças alunas de balé e kung fu, cujos trabalhos são desenvolvidos com apoio da Semel, além de uma bateria musical da Unesp.

A iniciativa da NLBB e a Taça Bauru marca um novo momento para o basquete amador de Bauru e região, reunindo competição, visibilidade e pertencimento em um projeto que nasce com a proposta de colocar a cidade em quadra. Alguns jogos serão no Panela, além de outras quadras da cidade e da região, e nove equipes estão em disputa: Bauru Streetball, Baska is Life, Brotherhood, Country Side Ballers e Unesp Bauru, todos de Bauru, além de Brotas Alligators, Bariri Basket, Igaraçu Basket e Santa Cruz Templars, representantes da região.

A Taça Bauru será disputada até 12 de dezembro. Segundo a NLBB, a competição chega como o primeiro grande torneio da liga e integra uma proposta mais ampla de desenvolver o basquete local a partir de uma nova lógica de organização. Ainda na noite desta quarta-feira (26), jogaram pra valer o time Unesp Bauru e Country Side Ballers. Os Ballers venceram por 79 a 74. O MVP do jogo foi Lukas Josuel, com 13 pontos, sete rebotes e seis tocos.