Nesta sexta-feira (28), às 18h30, na sala Sorocabana do Hotel Astron, a especialista Cláudia Helena Sigolo ministra a palestra "Comunicação Não Violenta para o Ambiente de Trabalho". O encontro é voltado a lideranças, profissionais de recursos humanos e equipes que lidam diariamente com o desafio de dar feedbacks, mediar conflitos e manter o diálogo aberto dentro das empresas.

A Comunicação Não Violenta é uma abordagem estruturada em quatro componentes: observar um fato sem misturá-lo a julgamentos, identificar o sentimento que ele desperta, reconhecer a necessidade por trás desse sentimento e, a partir daí, formular um pedido claro e realizável. Na palestra, Cláudia demonstrará como transportar essa lógica para situações comuns do ambiente corporativo, como a devolutiva de uma avaliação de desempenho, a negociação entre áreas com prioridades conflitantes ou a condução de uma conversa difícil sem que ela se transforme em confronto.

Também fazem parte do conteúdo os efeitos práticos de uma comunicação mal estruturada, que vão do desgaste na cultura organizacional à queda de produtividade e ao adoecimento das relações de trabalho, e o papel da escuta ativa como ferramenta de prevenção. O caráter técnico do evento não isola a proposta do seu componente social: a entrada solidária une o aprendizado corporativo ao apoio direto a uma das organizações sociais mais consolidadas de Bauru, a Casa da Esperança, que atua ininterruptamente há 30 anos na proteção de crianças, adolescentes e famílias da cidade.