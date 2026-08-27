Um Fiat Pulse colidiu na lateral de um bitrem carregado com cana-de-açúcar por volta das 6h50 desta quarta-feira (27), em Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru). O caminhão cruzava a Rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza, no trevo da vicinal que liga o município à Barra Bonita.

De acordo com o site Tem Coisas que Só Acontecem em Jaú, havia muita neblina no local no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a colisão. O cruzamento registra grande movimento de caminhões canavieiros. O motorista do Fiat Pulse, que estava sozinho no veículo, foi encaminhado com ferimentos moderados ao Hospital de Mineiros do Tietê pela ambulância da concessionária Eixo SP.

A pista chegou a ficar interditada para o atendimento e o socorro ao motorista, mas já foi liberada para o trânsito.