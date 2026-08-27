27 de agosto de 2026
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NEBLINA NA PISTA

Carro bate em bitrem carregado com cana em Mineiros do Tietê

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fonte: Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Trevo registra grande movimento de caminhões canavieiros
Trevo registra grande movimento de caminhões canavieiros

Um Fiat Pulse colidiu na lateral de um bitrem carregado com cana-de-açúcar por volta das 6h50 desta quarta-feira (27), em Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru). O caminhão cruzava a Rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza, no trevo da vicinal que liga o município à Barra Bonita.

De acordo com o site Tem Coisas que Só Acontecem em Jaú, havia muita neblina no local no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a colisão. O cruzamento registra grande movimento de caminhões canavieiros. O motorista do Fiat Pulse, que estava sozinho no veículo, foi encaminhado com ferimentos moderados ao Hospital de Mineiros do Tietê pela ambulância da concessionária Eixo SP.

A pista chegou a ficar interditada para o atendimento e o socorro ao motorista, mas já foi liberada para o trânsito.

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