O Bauru Basket encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista na quarta colocação. A posição foi definida na noite desta quarta-feira (26), quando o Dragão foi superado pelo Corinthians por 94 x 86, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. Como as equipes tinham campanhas idênticas, a partida foi um confronto direto pela terceira posição do torneio estadual.
Com o resultado, os bauruenses fecham as sete rodadas com quatro vitórias e três derrotas. O chaveamento do mata-mata, porém, só será conhecido nesta quinta-feira (27), após os duelos entre São José x Pinheiros e Sesi Franca x Mogi.
Em caso de vitória do São José, a equipe do Vale do Paraíba termina em quinto e será a adversária do Dragão. Já se o Pinheiros vencer, haverá um empate triplo entre São José, Pinheiros e Paulistano, todos com duas vitórias. Pelo critério de confronto direto entre as três equipes, o Paulistano ficará com a quinta colocação e enfrentará o Bauru.
As datas e os horários dos confrontos das quartas de final serão definidos pela Federação Paulista de Basquete (FPB) após o encerramento da primeira fase.
O jogo
A partida começou em ritmo acelerado, com as duas equipes utilizando poucos segundos das posses para buscar a cesta. Melhor para o Dragão, que aproveitou o bom momento de Anthony Harris e Alex Garcia e converteu quatro de suas sete tentativas do perímetro. Com alto volume ofensivo, os visitantes fecharam o primeiro quarto em vantagem por 29 x 21.
O cenário mudou no período seguinte. O Corinthians ajustou sua defesa e iniciou o período com uma corrida de 7 x 0, obrigando Paulo Jaú a pedir tempo. Franco Vieta ajudou o Bauru a retomar a pontuação após a parada, mas os donos da casa continuaram encontrando espaços no ataque. Com os armadores Elinho Corazza e Tico Faria na condução das ações, o time alvinegro conseguiu a virada e foi para o intervalo à frente por 46 x 41.
Na volta dos vestiários, os bauruenses aumentaram a intensidade defensiva, forçaram erros e conseguiram produzir em transição. O placar voltou a ficar equilibrado e as equipes chegaram a alternar a liderança, enquanto Gabriel Novaes e Kaique Pereira davam trabalho próximo à cesta. Na reta final da parcial, porém, o Corinthians conseguiu limitar novamente o ataque adversário, construiu sua maior vantagem até então e fechou o período à frente por 76 x 64.
Os dez minutos finais foram marcados por um jogo mais físico e com muitas faltas. O Bauru buscou diminuir a diferença, mas encontrou um adversário que soube administrar a vantagem construída no período anterior. Com posses mais longas e controle do relógio, os donos da casa impediram a reação e confirmaram o triunfo por 94 x 86.
Destaques
Anthony Harris teve sua maior pontuação com a camisa do Bauru Basket até aqui: foram 35 pontos, além de sete rebotes e duas assistências. Franco Vieta contribuiu com 16 pontos, enquanto Anderson Rodrigues terminou com 12 pontos e oito rebotes. Alex Garcia também alcançou dois dígitos na pontuação, com 11.
Pelo Corinthians, Gabriel Novaes liderou o ataque com 21 pontos. Kaique Pereira anotou 17, enquanto Victão terminou com 15 pontos e oito rebotes. Elinho teve papel importante na construção ofensiva dos donos da casa e distribuiu 16 assistências, além de marcar seis pontos.