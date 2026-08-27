O Bauru Basket encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista na quarta colocação. A posição foi definida na noite desta quarta-feira (26), quando o Dragão foi superado pelo Corinthians por 94 x 86, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. Como as equipes tinham campanhas idênticas, a partida foi um confronto direto pela terceira posição do torneio estadual.

Com o resultado, os bauruenses fecham as sete rodadas com quatro vitórias e três derrotas. O chaveamento do mata-mata, porém, só será conhecido nesta quinta-feira (27), após os duelos entre São José x Pinheiros e Sesi Franca x Mogi.

Em caso de vitória do São José, a equipe do Vale do Paraíba termina em quinto e será a adversária do Dragão. Já se o Pinheiros vencer, haverá um empate triplo entre São José, Pinheiros e Paulistano, todos com duas vitórias. Pelo critério de confronto direto entre as três equipes, o Paulistano ficará com a quinta colocação e enfrentará o Bauru.