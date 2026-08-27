A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Jussara, em Bauru, será beneficiada com R$ 350 mil em emendas impositivas destinadas pelo vereador Cabo Helinho (PL). Os recursos serão utilizados para melhorias na estrutura da unidade e para a construção de uma farmácia anexa, atendendo a uma antiga demanda dos moradores da região, levantada pelo grupo Guardiões da Periferia. Do total destinado, R$ 100 mil são referentes a uma emenda do ano passado e serão utilizados na construção de uma cobertura lateral na UBS, incluindo a instalação de cadeiras para os pacientes. A medida busca melhorar as condições de espera dos usuários que, segundo relatos apresentados ao vereador, já precisaram aguardar atendimento sob o sol, inclusive com crianças no colo.

Já os R$ 250 mil destinados neste ano serão aplicados ano que vem na construção de uma farmácia popular anexa à unidade. A proposta surgiu a partir de uma demanda dos moradores, apresentada ao vereador pelo Guardiões da Periferia, que acompanha as necessidades da região. Atualmente, os usuários precisam se deslocar para outras regiões para retirar medicamentos. A UBS do Jussara atende a uma população estimada em cerca de 40 mil pessoas. De acordo com o vereador, a descentralização da distribuição de medicamentos pode facilitar o acesso dos moradores e reduzir a necessidade de deslocamentos para outras unidades.

A destinação dos R$ 250 mil já foi formalizada como emenda impositiva e vai integrar o orçamento municipal para execução no próximo ano. Segundo as informações apresentadas, o projeto da farmácia já teve orçamento estimado e a área onde a estrutura será construída foi definida por técnicos. A aplicação dos recursos, segundo Helinho, também representa uma forma de direcionar as emendas parlamentares para demandas estruturais identificadas diretamente pela população. A intenção é que o modelo de descentralização da farmácia possa ser avaliado para outras regiões da cidade. A proposta busca ampliar o acesso dos moradores aos medicamentos e melhorar a estrutura oferecida aos usuários da unidade.