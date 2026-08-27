Iacanga - A Gerência Regional de Bauru da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) realiza, nesta sexta-feira (28), plantão de atendimento aos mutuários da cidade de Iacanga (50 quilômetros de Bauru). As equipes estarão à disposição das 9h às 16h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizado na avenida das Primaveras, nº 520, no Jardim das Flores.

A ação tem o objetivo de esclarecer dúvidas e prestar orientações aos mutuários sobre serviços relacionados à Companhia, como emissão de segunda via de boleto, negociação de parcelas em atraso, atualização cadastral, informações sobre transferência e revisão de contratos, sem necessidade de agendamento prévio.

Durante o plantão, também será possível aderir ao serviço de Novação, uma iniciativa lançada recentemente pela CDHU que funciona como uma oportunidade de repactuação do contrato habitacional, permitindo ao morador substituir as condições anteriores por um novo formato de financiamento.