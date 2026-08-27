Iacanga - A Gerência Regional de Bauru da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) realiza, nesta sexta-feira (28), plantão de atendimento aos mutuários da cidade de Iacanga (50 quilômetros de Bauru). As equipes estarão à disposição das 9h às 16h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizado na avenida das Primaveras, nº 520, no Jardim das Flores.
A ação tem o objetivo de esclarecer dúvidas e prestar orientações aos mutuários sobre serviços relacionados à Companhia, como emissão de segunda via de boleto, negociação de parcelas em atraso, atualização cadastral, informações sobre transferência e revisão de contratos, sem necessidade de agendamento prévio.
Durante o plantão, também será possível aderir ao serviço de Novação, uma iniciativa lançada recentemente pela CDHU que funciona como uma oportunidade de repactuação do contrato habitacional, permitindo ao morador substituir as condições anteriores por um novo formato de financiamento.
Com essa possibilidade, o mutuário poderá reduzir o saldo devedor, atualizar o valor da parcela conforme a renda familiar, optar por parcelas fixas até o final do contrato e organizar a vida financeira com mais segurança e previsibilidade, de acordo com a Companhia.
Um exemplo dos benefícios da iniciativa ocorreu durante a passagem da CDHU Móvel pelo município de Tatuí, onde a mutuária Ana Rebeca de Oliveira Campos aderiu à Novação e recebeu um subsídio de aproximadamente R$ 85 mil, reduzindo significativamente o saldo devedor do financiamento.
Ela optou pela modalidade com comprometimento de 20% da renda familiar, em que as parcelas são reajustadas anualmente pela inflação. Com isso, a prestação mensal caiu de R$ 974 para R$ 639, uma redução de mais de 34%.
A Novação também oferece a modalidade de comprometimento de 30% da renda familiar, indicada para quem prefere parcelas fixas até o fim do contrato, garantindo maior previsibilidade para o planejamento financeiro. A escolha da modalidade é feita pelo mutuário, de acordo com seu perfil e capacidade de pagamento.
A iniciativa contempla tanto famílias que possuem parcelas em atraso e desejam regularizar a situação, quanto mutuários adimplentes que buscam melhores condições para o financiamento habitacional. O benefício está disponível para contratos habitacionais ativos da CDHU.
Para realizar a simulação das parcelas e aderir ao programa, é necessário apresentar documento pessoal (RG e CPF ou CNH), os três últimos holerites ou comprovantes de renda, Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), declaração de benefício do INSS (se houver), declaração de quitação de débitos condominiais e certidão negativa de débitos de IPTU.
Serviço
Plantão de atendimento em Iacanga
Data e horário: Sexta-feira (28), das 9h às 16h
Local: Cras, na avenida das Primaveras, nº 520, no Jardim das Flores