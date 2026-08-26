Morreu nesta quarta-feira (26), em Bauru, aos 61 anos, o dentista e professor Paulo Cesar Rodrigues Conti, um dos nomes de destaque da odontologia brasileira na área de disfunções temporomandibulares (DTM), dores orofaciais e prótese dentária. Conti era professor titular do Departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP), instituição na qual construiu grande parte de sua trajetória acadêmica e profissional. Seu corpo será velado nesta quarta (26), das 16h às 23h, no Teatro Universitário da FOB. Nesta quinta, dia 27, das 7h às 11h, no mesmo local. Após esse horário, o corpo será encaminhado ao Crematório, em cerimônia reservada aos familiares. Paulo Conti deixa esposa e dois filhos.

Formado em Odontologia, Paulo Conti tinha mestrado e doutorado em Reabilitação Oral pela FOB-USP e pós-doutorado em Dores Orofaciais e Disfunções Temporomandibulares pela University of Medicine and Dentistry of New Jersey, nos Estados Unidos. Também era especialista em Disfunções Temporomandibulares e Dores Orofaciais pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO).

Ao longo da carreira, tornou-se uma referência nacional e internacional nos estudos relacionados à dor orofacial. Conti coordenava o Bauru Orofacial Pain Group e teve atuação em entidades científicas brasileiras e internacionais. Era membro honorário da Academia Iberolatinoamericana de Disfunção Crânio Mandibular e Dor Orofacial e da Sociedade Brasileira de DTM e Dores Orofaciais (SBDOF).