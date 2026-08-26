Um homem de 29 anos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (25), por tráfico de drogas em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), após ser surpreendido pela Polícia Militar ao lado de um campo de futebol, no Núcleo Habitacional Leonor Mendes de Barros. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam dinheiro e entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que um casal estaria comercializando entorpecentes e escondendo parte das drogas em um buraco próximo a uma placa de sinalização, na rua Vereador Catarino dos Santos. Os policiais foram até o endereço e localizaram os dois suspeitos ao lado de um campo de futebol. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem um pino contendo maconha, uma colher suja de terra e uma carteira com R$ 273. Na sequência, durante as buscas pelo local, foi encontrada no solo uma embalagem de papel com nove microtubos de cocaína. A embalagem apresentava sujeira semelhante à encontrada na colher que estava com o suspeito.

Os policiais também foram até a placa de sinalização indicada na denúncia como ponto de ocultação dos entorpecentes. No local, encontraram uma pequena bolsa contendo outros nove microtubos de cocaína e 14 pedras de crack. Ainda de acordo com a PM, durante uma conversa informal, o homem admitiu que realizava a venda de drogas naquele local. A mulher que estava com ele afirmou que apenas aguardava transporte para deixar a região e negou envolvimento com o tráfico. Ela também relatou aos policiais que outros indivíduos teriam fugido do local com a chegada da equipe. Após consulta aos antecedentes criminais, os policiais constataram que o homem possuía condenações anteriores por tráfico de drogas. Como nenhum material ilícito foi encontrado com a mulher e não foram identificadas provas de participação dela na atividade criminosa, ela não foi presa. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Bauru, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça.