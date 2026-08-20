Os moradores de Bauru e região vão ter que continuar respirando ar seco, muitas vezes com fumaça proveniente de queimadas criminosas em áreas de mata, além de ter temperaturas altas em pleno inverno, enquanto o Litoral do Estado será impactado por uma frente fria. Os dados são do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

Segundo o instituto, nesta quinta (20), há predomínio de sol, poucas nuvens e sem previsão de chuva em todo o Estado, em razão da atuação do sistema de alta pressão, que favorece a estabilidade atmosférica e a manutenção do tempo seco. Com isso, a umidade relativa do ar tende a permanecer baixa durante a tarde, enquanto as temperaturas seguem elevadas ao longo do dia.

Já nesta sexta (21), uma nova frente fria desloca-se pelo oceano, próxima ao Litoral, favorecendo o aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, principalmente nas regiões leste e nordeste do Estado. As temperaturas entram em declínio apenas nestas localidades, afastadas de Bauru. Ainda de acordo com o IPMet, neste sábado (22) e domingo (23), a frente fria afasta-se, mantendo a escassez de chuva na maior parte do Interior, inclusive Bauru.