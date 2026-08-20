A fumaça voltou a fazer parte da paisagem de Bauru, além de oferecer riscos à população e preocupar a Defesa Civil. Incêndios foram flagrados em diferentes pontos da cidade nesta semana, todos eles provocados pela ação humana, aumentando os riscos para o meio ambiente e a qualidade do ar. Na noite desta quarta-feira (19), o JCNET flagrou um morador saindo de casa às pressas com uma mangueira para apagar o fogo que se descontrolou na calçada do seu vizinho da frente. Este vizinho ateou fogo em um sofá velho e pedaços de madeira na quadra 5 da rua Triagem, na Vila Santa Luzia. Além de causar indignação pela falta de responsabilidade, as chamas atingiram uma grande altura e quase atingiram a fiação elétrica e uma árvore.

A reportagem apurou que este sofá, que se trata de material sintético, item perigoso ao ser queimado, estava nesta calçada aguardando uma coleta, o que não aconteceu. O JCNET também apurou que há diversos casos semelhantes a este nos bairros. A população coloca móveis velhos ou restos deles na frente de casa, ao invés de encaminhá-los a um Ecoponto.

Nesta quarta-feira, um grande incêndio na área de mata próxima ao Aeródromo Municipal, na Zona Sul de Bauru, também de origem de ação humana, exigiu trabalho do Corpo de Bombeiros no local durante a noite. E nesta terça (17) e quarta, alguns focos de incêndio também aconteceram em áreas diferentes de cabeceiras do Rio Bauru, entre o trevo do Santa Luzia e o Núcleo Mary Dota. O coordenador da Defesa Civil de Bauru, Marcelo Ryal, destaca que o órgão está em alerta e que, nesta época de estiagem, o fogo se propaga rapidamente. Ele reforça o pedido para que a população não use o fogo como limpeza de objetos inservíveis, folhagens e mato alto de terrenos.