20 de agosto de 2026
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Ação humana: incêndios são flagrados em diversos pontos de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Bruno Freitas
Morador do Santa Luzia, em Bauru, usa mangueira para apagar fogo ateado pelo seu vizinho da frente
Morador do Santa Luzia, em Bauru, usa mangueira para apagar fogo ateado pelo seu vizinho da frente

A fumaça voltou a fazer parte da paisagem de Bauru, além de oferecer riscos à população e preocupar a Defesa Civil. Incêndios foram flagrados em diferentes pontos da cidade nesta semana, todos eles provocados pela ação humana, aumentando os riscos para o meio ambiente e a qualidade do ar. Na noite desta quarta-feira (19), o JCNET flagrou um morador saindo de casa às pressas com uma mangueira para apagar o fogo que se descontrolou na calçada do seu vizinho da frente. Este vizinho ateou fogo em um sofá velho e pedaços de madeira na quadra 5 da rua Triagem, na Vila Santa Luzia. Além de causar indignação pela falta de responsabilidade, as chamas atingiram uma grande altura e quase atingiram a fiação elétrica e uma árvore.

A reportagem apurou que este sofá, que se trata de material sintético, item perigoso ao ser queimado, estava nesta calçada aguardando uma coleta, o que não aconteceu. O JCNET também apurou que há diversos casos semelhantes a este nos bairros. A população coloca móveis velhos ou restos deles na frente de casa, ao invés de encaminhá-los a um Ecoponto.

Nesta quarta-feira, um grande incêndio na área de mata próxima ao Aeródromo Municipal, na Zona Sul de Bauru, também de origem de ação humana, exigiu trabalho do Corpo de Bombeiros no local durante a noite. E nesta terça (17) e quarta, alguns focos de incêndio também aconteceram em áreas diferentes de cabeceiras do Rio Bauru, entre o trevo do Santa Luzia e o Núcleo Mary Dota. O coordenador da Defesa Civil de Bauru, Marcelo Ryal, destaca que o órgão está em alerta e que, nesta época de estiagem, o fogo se propaga rapidamente. Ele reforça o pedido para que a população não use o fogo como limpeza de objetos inservíveis, folhagens e mato alto de terrenos.

Mapa de incêndios da Defesa Civil
Mapa de incêndios da Defesa Civil

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