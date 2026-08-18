Pederneiras - Na tarde desta terça-feira (18), um homem de 30 anos foi mantido refém após sacar dinheiro em uma agência bancária em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). De acordo com o registro policial, ele foi roubado, amarrado, trancado no porta-malas do próprio carro e abandonado em um canavial na região do trevo de acesso ao bairro Maria Elena. Os autores do crime fugiram e não haviam sido localizados até a publicação desta reportagem.

Segundo informações da página Rádio Cultura de Pederneiras, a vítima sacou cerca de R$ 40 mil em uma agência e, quando seguia para o trabalho, foi rendida por um homem que exibiu uma arma de fogo, entrou no seu carro mediante ameaça e, na sequência, buscou um comparsa.

A dupla manteve o homem refém, seguiu até a residência dele para buscar mais dinheiro e, em seguida, fugiu levando os valores e uma corrente de ouro. A vítima foi amarrada e trancada no porta-malas do carro, que foi abandonado em um canavial. Após algum tempo, conseguiu pedir ajuda e foi localizada pela Polícia Militar (PM). A ocorrência foi registrada no plantão policial de Bauru e será investigada pela Polícia Civil.