O motorista de 25 anos que conduziu o Corsa sedan prata que se envolveu em um acidente impressionante na madrugada da segunda-feira da semana passada, dia 10, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista, atravessou duas cercas e capotou às margens de uma rodovia em Bauru, morreu após uma semana lutando pela vida. O óbito de João Vitor Silva Cardoso Alegre foi informado pelo Hospital de Base à Polícia Civil de Bauru nesta segunda-feira (17). Ele sofreu hemorragia intracraniana. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 351 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, no sentido de Marília.

Conforme o JC/JCNET e também o programa Cidade 360º noticiaram à época, o carro ficou totalmente destruído. Ao sair da pista e capotar por aproximadamente 80 metros, ele foi deixando pedaços da carenagem e também o para-brisa pelo caminho. Vitor foi encaminhado em estado grave para o Pronto-Socorro Central e depois transferido para o Base.

Segundo o boletim de ocorrência que registrou o seu óbito, João Vitor Silva Cardoso Alegre respondia a processo em trâmite perante a 1ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Bauru e tinha em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Justiça.