18 de agosto de 2026
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Polícia apreende mais de 1.300 pedras de crack no Sambódromo

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Polícia Militar

Uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada pela Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de três homens no final da tarde desta segunda-feira (17), nas imediações do Sambódromo de Bauru, localizado no Núcleo Geisel. Ao todo, a ação policial apreendeu 1.323 porções de crack, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. A abordagem ocorreu por volta das 17h20 na rua Fortunata Dala Ru Vanuzini, quando a equipe policial adentrou o recinto do Sambódromo e flagrou três homens em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação das autoridades, os homens tentaram fugir a pé. Durante a tentativa de fuga, um deles abandonou uma mochila, enquanto um outro dispensou objetos na via pública. Um terceiro indivíduo também foi alcançado e detido pela equipe. Após a contenção dos suspeitos, os policiais vistoriaram os materiais dispensados. Na mochila abandonada, foram encontradas 1.302 porções pequenas e cinco porções médias de crack, totalizando mais de 870 gramas da substância, além de uma balança de precisão prateada. Com o segundo suspeito, foram recolhidas 16 porções menores da mesma droga e R$ 49,00 em cédulas e moedas. Durante o questionamento no local, um deles admitiu atuar voluntariamente como "olheiro" (campana) da operação ilícita. Ele relatou à polícia que exercia a função há alguns dias com a finalidade de alertar os comparsas sobre a chegada de viaturas policiais, recebendo porções de drogas como pagamento. Os outros dois detidos negaram o envolvimento com o comércio ilícito.

Os três suspeitos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru. Diante dos depoimentos e do volume de entorpecentes apreendidos, o delegado plantanista Vinícius Silva Capelosa decretou a prisão em flagrante do trio por tráfico de drogas. Os indiciados, que já possuem histórico criminal, permanecem à disposição da Justiça e aguardam audiência de custódia. 

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