Uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada pela Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de três homens no final da tarde desta segunda-feira (17), nas imediações do Sambódromo de Bauru, localizado no Núcleo Geisel. Ao todo, a ação policial apreendeu 1.323 porções de crack, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. A abordagem ocorreu por volta das 17h20 na rua Fortunata Dala Ru Vanuzini, quando a equipe policial adentrou o recinto do Sambódromo e flagrou três homens em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação das autoridades, os homens tentaram fugir a pé. Durante a tentativa de fuga, um deles abandonou uma mochila, enquanto um outro dispensou objetos na via pública. Um terceiro indivíduo também foi alcançado e detido pela equipe. Após a contenção dos suspeitos, os policiais vistoriaram os materiais dispensados. Na mochila abandonada, foram encontradas 1.302 porções pequenas e cinco porções médias de crack, totalizando mais de 870 gramas da substância, além de uma balança de precisão prateada. Com o segundo suspeito, foram recolhidas 16 porções menores da mesma droga e R$ 49,00 em cédulas e moedas. Durante o questionamento no local, um deles admitiu atuar voluntariamente como "olheiro" (campana) da operação ilícita. Ele relatou à polícia que exercia a função há alguns dias com a finalidade de alertar os comparsas sobre a chegada de viaturas policiais, recebendo porções de drogas como pagamento. Os outros dois detidos negaram o envolvimento com o comércio ilícito.

Os três suspeitos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru. Diante dos depoimentos e do volume de entorpecentes apreendidos, o delegado plantanista Vinícius Silva Capelosa decretou a prisão em flagrante do trio por tráfico de drogas. Os indiciados, que já possuem histórico criminal, permanecem à disposição da Justiça e aguardam audiência de custódia.