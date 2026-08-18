O Dia do Cliente, celebrado em 15 de setembro, é uma das datas mais importantes para o e-commerce e a oportunidade para os pequenos negócios criarem ações para atrair consumidores, fortalecer o relacionamento com os clientes e aumentar as vendas. E para ajudar os microempreendedores a aproveitarem o potencial da data, o Sebrae-SP, por meio do escritório regional em Bauru, promove no dia 19 de agosto, a oficina online "Super Vendas: fature ainda mais no Dia do Cliente".
A transmissão será ao vivo pelo YouTube, por meio do canal parceiro ‘Empreenda Mais’. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://agenda.sebraesp.com.br/bauru/evento/4505/turma/55486 A capacitação será ministrada pela analista de negócios do Sebrae-SP Rafaela Brugnatti que apresentará dicas práticas para que os empreendedores aproveitem a data como uma vitrine para seus negócios, com orientações sobre a criação de campanhas promocionais marcantes, o uso da inteligência artificial como aliada nas vendas, além de estratégias para anúncios de impacto nos canais digitais e para o fortalecimento da marca.
A proposta da oficina é mostrar como ações bem planejadas podem transformar o Dia do Cliente em um momento decisivo para impulsionar os resultados e destacar a empresa em meio à concorrência, gerando aumento significativo no ticket médio e no volume das vendas no mês de setembro.
Oportunidade para faturar em setembro
O e-book 'Dia do Cliente e o Crescimento da Compra Online', do Sebrae-SP, disponível no link https://digital.sebraesp.com.br/curso/ebook-dia-do-cliente, apresenta vários dados que favorecem a atenção do empreendedor para a data. O potencial do comércio eletrônico e das redes sociais para os pequenos negócios, por exemplo. Em 2025, o setor movimentou R$ 235,5 bilhões, alta de 15,3%, com 94,2 milhões de consumidores e ticket médio de R$ 536,60. Além disso, 91% dos brasileiros compram online ao menos uma vez por mês e 59% pretendem aumentar as compras pela internet em 2026.
O celular é o principal canal de compra, utilizado por 78% dos consumidores. As redes sociais também têm forte influência: 58% pesquisam produtos nessas plataformas e 71% já compraram após visualizar um anúncio. O Instagram lidera, com 55%, seguido por Facebook (31%) e YouTube (30%). No entanto, a compra nem sempre é imediata: 74% dos consumidores que compraram após ver um anúncio clicaram primeiro para conhecer o produto e só depois concluíram a compra, reforçando a importância de manter presença digital e relacionamento constantes.
A reputação digital também pesa na decisão: 91% dos consumidores já desistiram de uma compra por causa de uma avaliação negativa. "Por isso, incentivar avaliações positivas, responder comentários e cuidar da imagem da empresa nas redes são estratégias importantes para gerar confiança e influenciar novas compras", destaca Rafaela Brugnatti uma das dicas que abordará na oficina.