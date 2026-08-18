O Dia do Cliente, celebrado em 15 de setembro, é uma das datas mais importantes para o e-commerce e a oportunidade para os pequenos negócios criarem ações para atrair consumidores, fortalecer o relacionamento com os clientes e aumentar as vendas. E para ajudar os microempreendedores a aproveitarem o potencial da data, o Sebrae-SP, por meio do escritório regional em Bauru, promove no dia 19 de agosto, a oficina online "Super Vendas: fature ainda mais no Dia do Cliente".

A transmissão será ao vivo pelo YouTube, por meio do canal parceiro ‘Empreenda Mais’. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://agenda.sebraesp.com.br/bauru/evento/4505/turma/55486 A capacitação será ministrada pela analista de negócios do Sebrae-SP Rafaela Brugnatti que apresentará dicas práticas para que os empreendedores aproveitem a data como uma vitrine para seus negócios, com orientações sobre a criação de campanhas promocionais marcantes, o uso da inteligência artificial como aliada nas vendas, além de estratégias para anúncios de impacto nos canais digitais e para o fortalecimento da marca.

A proposta da oficina é mostrar como ações bem planejadas podem transformar o Dia do Cliente em um momento decisivo para impulsionar os resultados e destacar a empresa em meio à concorrência, gerando aumento significativo no ticket médio e no volume das vendas no mês de setembro.