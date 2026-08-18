Um acidente no início da madrugada desta terça-feira (18) envolvendo dois caminhões na rodovia Bauru-Jaú (Comandante João Ribeiro de Barros-SP 225), em Bauru, deixou uma vítima fatal.

De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o caminhão Mercedes-Benz L-1317 acessava a alça de acesso para a SP-225, no sentido Jaú. Ao entrar na faixa de aceleração, o motorista sentiu um impacto na carroceria e avistou o Volkswagen 24.250 totalmente acoplado a ela.

O motorista do VW, Claudemir Aparecido Simões, de 53 anos e morador de Piratininga, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local pela equipe do Samu. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Samu e pela concessionária Eixo SP, responsável pela rodovia. Um trecho da rodovia ficou interditado durante o atendimento à ocorrência, mas já foi liberado.