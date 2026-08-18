Nesta segunda-feira (17), a Polícia Militar Ambiental apreendeu uma espingarda, cartuchos e materiais para recarga de munições em um sítio no bairro Verônica, em Itapuí (44 quilômetros a leste de Bauru), após uma denúncia de disparos de arma de fogo durante a noite. O proprietário do local, que se identificou como Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), foi preso em flagrante.

Durante a vistoria, os policiais encontraram uma espingarda calibre 28, 20 cartuchos intactos e 13 deflagrados, todos do mesmo calibre, além de 83 espoletas, material destinado à recarga de cartuchos, um recipiente com pólvora, dois recipientes com chumbo e um baleiro de munições. Segundo a corporação, os itens estavam em situação irregular.

O proprietário assumiu a posse do material e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Itapuí. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante com base no artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/2003, o Estatuto do Desarmamento. Foi arbitrada fiança, e o indiciado poderá responder ao processo em liberdade. O material apreendido foi recolhido e será destinado conforme determina a legislação vigente.