Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante por furto cometido em um supermercado de Bauru, nesta quinta-feira (13). Ela deixou o estabelecimento com diversos produtos de beleza sob suas vestes, totalizando um custo de R$ 235,55, o que foi identificado pelo videomonitoramento interno do local.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), ela foi abordada quando estava na calçada, com uma criança de colo. A Polícia Militar foi acionada e a conduziu ao Plantão Policial. Uma fiança de R$ 540 foi arbitrada, mas, como a quantia não foi paga, ela permaneceu presa, ficando à disposição da Justiça. Ela também não quis telefonar para ninguém para informar sobre sua prisão, consta do BO.

O registro policial não menciona para onde foi destinada a criança, nem a idade dela, mas, em casos como esse, de praxe, a responsabilidade inicial é do Conselho Tutelar, que direciona para um parente próximo.