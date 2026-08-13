A Prefeitura de Bauru, a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil realizaram nesta quinta-feira (13) uma nova etapa da Operação "Bauru Integrada", ação conjunta que reúne serviços de acolhimento e assistência às pessoas em situação de rua e atuação das forças policiais no âmbito da segurança pública. Nesta fase, a principal medida foi a fiscalização nos ferros-velhos para combater a receptação de materiais provenientes de furto ou roubo. No total, cinco locais foram interditados e três pessoas foram presas em flagrante.

No total, foram vistoriados cinco estabelecimentos do tipo, e todos foram interditados, sendo dois no Jardim Vânia Maria, um no Parque Santa Edwiges, um na Vila Quaggio e um na Vila Zillo. Um deles já havia sido interditado e foi flagrado em funcionamento de forma irregular, sendo novamente lacrado. Ao todo, 32 pessoas foram abordadas. Em um dos locais, PM e Polícia Civil prenderam três pessoas por receptação e associação criminosa.

A ação nos ferros-velhos teve a participação das Secretarias de Aprovação de Projetos, que realizou as interdições, do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e de Saúde, com vistorias para verificar eventuais crimes ambientais e irregularidades como acúmulo de água ou proliferação de animais que podem colocar em risco a saúde pública. Estiveram presentes ainda na operação representantes das operadoras de telefonia Vivo e Claro.