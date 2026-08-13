A Prefeitura de Bauru, a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil realizaram nesta quinta-feira (13) uma nova etapa da Operação "Bauru Integrada", ação conjunta que reúne serviços de acolhimento e assistência às pessoas em situação de rua e atuação das forças policiais no âmbito da segurança pública. Nesta fase, a principal medida foi a fiscalização nos ferros-velhos para combater a receptação de materiais provenientes de furto ou roubo. No total, cinco locais foram interditados e três pessoas foram presas em flagrante.
No total, foram vistoriados cinco estabelecimentos do tipo, e todos foram interditados, sendo dois no Jardim Vânia Maria, um no Parque Santa Edwiges, um na Vila Quaggio e um na Vila Zillo. Um deles já havia sido interditado e foi flagrado em funcionamento de forma irregular, sendo novamente lacrado. Ao todo, 32 pessoas foram abordadas. Em um dos locais, PM e Polícia Civil prenderam três pessoas por receptação e associação criminosa.
A ação nos ferros-velhos teve a participação das Secretarias de Aprovação de Projetos, que realizou as interdições, do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e de Saúde, com vistorias para verificar eventuais crimes ambientais e irregularidades como acúmulo de água ou proliferação de animais que podem colocar em risco a saúde pública. Estiveram presentes ainda na operação representantes das operadoras de telefonia Vivo e Claro.
Em nota, o 4.º Batalhão de Caçadores destacou a importância da ação. "A Operação Ferro Velho Integrada demonstra, de forma prática e eficaz, como a união de esforços entre instituições potencializa os resultados no combate à criminalidade organizada, na proteção do patrimônio público, na preservação ambiental e na promoção do bem-estar social. A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a sociedade bauruense, atuando de forma coordenada e permanente em defesa da ordem, da segurança pública e da integridade dos cidadãos", pontuou.
Abordagem social
Em outra frente, nesta quinta-feira, a Secretaria de Assistência Social e a Organização da Sociedade Civil (OSC) Casa do Garoto, responsável pelo serviço de abordagem social em parceria com o município, realizaram a ação nas regiões do Sambódromo, da Estação Ferroviária e da Praça Rui Barbosa como parte da Campanha "Ajude de Verdade". Também foram feitas abordagens no Jardim Redentor e no Parque Vista Alegre.
As pessoas em situação de vulnerabilidade social que aceitaram acolhimento foram para o Centro Pop. A população pode colaborar acionando o serviço de abordagem social ao identificar pessoas em situação de rua que necessitem de atendimento. O contato é pelo telefone (14) 98208-0493. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h.
Limpeza
Durante a operação, a Secretaria de Serviços Urbanos iniciou a limpeza do Sambódromo, com a capinação e retirada de lixo. Os trabalhos vão seguir nos próximos dias. A concessionária Luz de Bauru S/A, responsável pela iluminação pública do município, instalou novos pontos de iluminação de LED na região para melhorar a segurança dos moradores.