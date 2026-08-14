14 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
RECEPTAÇÃO

Força Tática apreende 300 quilos de fios de cobre em Agudos

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Material apreendido pela equipe do 4.º Batalhão de Caçadores, cuja sede é em Bauru
Material apreendido pela equipe do 4.º Batalhão de Caçadores, cuja sede é em Bauru

Durante patrulhamento em Agudos (a 13 quilômetros de Bauru), uma equipe da Força Tática da Polícia Militar do 4.º Batalhão de Caçadores apreendeu aproximadamente 300 quilos de fios de cobre e diversos materiais que, segundo a polícia, seriam utilizados no processo de derretimento do metal. A ocorrência foi registrada como possível receptação de fios de cobre.

Além dos fios, os policiais localizaram cerca de 100 metros de capas de fios já abertas, seis barras de cobre fundidas, três formas para fundição, dois botijões de gás adaptados, um maçarico e diversas ferramentas utilizadas no processo de derretimento do cobre. Um indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Agudos, onde a ocorrência foi apresentada. Todo o material apreendido ficou à disposição da Polícia Judiciária para as providências cabíveis.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários