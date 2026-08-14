Durante patrulhamento em Agudos (a 13 quilômetros de Bauru), uma equipe da Força Tática da Polícia Militar do 4.º Batalhão de Caçadores apreendeu aproximadamente 300 quilos de fios de cobre e diversos materiais que, segundo a polícia, seriam utilizados no processo de derretimento do metal. A ocorrência foi registrada como possível receptação de fios de cobre.

Além dos fios, os policiais localizaram cerca de 100 metros de capas de fios já abertas, seis barras de cobre fundidas, três formas para fundição, dois botijões de gás adaptados, um maçarico e diversas ferramentas utilizadas no processo de derretimento do cobre. Um indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Agudos, onde a ocorrência foi apresentada. Todo o material apreendido ficou à disposição da Polícia Judiciária para as providências cabíveis.