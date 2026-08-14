O que antes eram invasões individuais ou, no máximo, dois ladrões se unindo em furtos, parece que os criminosos estão se agrupando em mais pessoas para cometer delitos em Bauru. Ao menos é isso o que aconteceu em uma obra de construção situada no bairro Nobuji Nagasawa, na região do Mary Dota, quando um segurança se deparou com cinco homens que invadiram o local. Um deles, inclusive, armado com faca. O fato aconteceu por volta de 22h30 edesta quinta-feira (13) evidencia, mais uma vez, que a onda de furtos da cidade parece não ter limites.

Conforme consta do boletim de ocorrência (BO), quatro destes indivíduos conseguiram fugir ao notarem a presença do segurança, mas um deles foi detido. Ele estava com a faca e, mesmo assim, foi desarmado e contido até a chegada da Polícia Militar.

O investigado, de 46 anos, foi encaminhado ao Plantão Policial, onde prestou depoimento e ficará à disposição da Justiça para responder por ameaça e furto.