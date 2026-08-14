Bauru se despede de um dos nomes que ajudaram a construir a história do empreendedorismo e do apoio às pequenas empresas na cidade, através de sua marcante atuação no Sebrae. Rubens Blasco morreu nesta sexta-feira (14), aos 89 anos, deixando uma trajetória marcada pelo trabalho, pela capacidade de relacionamento e pela dedicação ao desenvolvimento de Bauru e da região. Segundo as informações da família, seu corpo será velado no Memorial Bauru, das 11h às 16h30. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Jardim do Ypê. Rubens era casado com Nilce Rino Blasco, falecida em 2023.
Administrador de empresas, Rubens Blasco teve uma longa e importante trajetória no Sebrae-SP, instituição na qual trabalhou durante décadas e onde exerceu funções de liderança. Em 2001, assumiu a Ouvidoria do Sebrae-SP. Sua relação com Bauru foi especialmente significativa. Blasco foi responsável pela montagem da Agência do Sebrae na cidade, onde atuou como gerente, e posteriormente exerceu a função de gerente regional da área financeira. Também participou da implantação das agências de Botucatu e Ourinhos e da criação de programas de crédito em municípios como Bauru, Lins, Araçatuba e Jaú.
Na virada dos anos 1990 para os anos 2000, período em que o incentivo ao pequeno empreendedor ainda começava a ganhar maior espaço no Brasil, Rubens Blasco esteve à frente de iniciativas que buscavam facilitar o acesso ao crédito e estimular a capacitação empresarial. Em 2000, como gerente regional do Sebrae-SP, defendia mecanismos capazes de ampliar o acesso dos pequenos empreendedores ao financiamento e destacava o trabalho de capacitação realizado pela entidade na região.
Seu trabalho também ultrapassou os limites de Bauru. Em 2001, Blasco foi escolhido para coordenar a Ouvidoria do Sebrae-SP, instalada na cidade e destinada a atender clientes de todo o Estado. A função tinha justamente o objetivo de aproximar a instituição dos empreendedores, recebendo reclamações, sugestões, críticas e pedidos de orientação. Mais do que os cargos ocupados, porém, os registros sobre sua trajetória revelam uma característica que parece ter sido determinante em sua carreira: a capacidade de lidar diretamente com as pessoas.
Antes de chegar às funções de liderança no Sebrae, Blasco havia acumulado 25 anos de experiência no comércio, trabalhando no atendimento ao público, inclusive como gerente de banco e de lojas de confecções. Essa experiência foi posteriormente levada para sua atuação junto aos pequenos empresários.
Anos depois, uma ex-integrante do Sebrae que havia sido entrevistada por uma publicação sobre empreendedorismo feminino recordou justamente a importância de Rubens Blasco em sua trajetória profissional. Ela contou que ele foi seu primeiro gerente e a pessoa que a entrevistou quando teve a oportunidade de ingressar no Sebrae. A lembrança mostra como sua influência ultrapassou os números e os cargos e alcançou diretamente a vida de pessoas que trabalharam com ele.
Uma marca deixada em Bauru
A história de Rubens Blasco se confunde, em boa medida, com uma fase importante da consolidação do empreendedorismo em Bauru e na região. À frente do Sebrae, participou de um período em que pequenas empresas e empreendedores individuais começavam a conquistar maior reconhecimento como instrumentos de geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico.
Seu trabalho esteve ligado à capacitação, ao crédito, à orientação e, principalmente, à aproximação entre as instituições e aqueles que buscavam transformar uma ideia ou um pequeno negócio em uma atividade sustentável.