Bauru se despede de um dos nomes que ajudaram a construir a história do empreendedorismo e do apoio às pequenas empresas na cidade, através de sua marcante atuação no Sebrae. Rubens Blasco morreu nesta sexta-feira (14), aos 89 anos, deixando uma trajetória marcada pelo trabalho, pela capacidade de relacionamento e pela dedicação ao desenvolvimento de Bauru e da região. Segundo as informações da família, seu corpo será velado no Memorial Bauru, das 11h às 16h30. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Jardim do Ypê. Rubens era casado com Nilce Rino Blasco, falecida em 2023.

Administrador de empresas, Rubens Blasco teve uma longa e importante trajetória no Sebrae-SP, instituição na qual trabalhou durante décadas e onde exerceu funções de liderança. Em 2001, assumiu a Ouvidoria do Sebrae-SP. Sua relação com Bauru foi especialmente significativa. Blasco foi responsável pela montagem da Agência do Sebrae na cidade, onde atuou como gerente, e posteriormente exerceu a função de gerente regional da área financeira. Também participou da implantação das agências de Botucatu e Ourinhos e da criação de programas de crédito em municípios como Bauru, Lins, Araçatuba e Jaú.

Na virada dos anos 1990 para os anos 2000, período em que o incentivo ao pequeno empreendedor ainda começava a ganhar maior espaço no Brasil, Rubens Blasco esteve à frente de iniciativas que buscavam facilitar o acesso ao crédito e estimular a capacitação empresarial. Em 2000, como gerente regional do Sebrae-SP, defendia mecanismos capazes de ampliar o acesso dos pequenos empreendedores ao financiamento e destacava o trabalho de capacitação realizado pela entidade na região.