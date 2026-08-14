Pais de alunos relatam que duas escolas de Bauru foram alvos de invasões na madrugada desta sexta-feira (14), sendo a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) José Francisco Junior - Zé do Skinão, situada no Jardim Progresso, e a Escola Estadual Professor José Ranieri, no Núcleo Geisel. O JCNET recebeu informações que os crimes nestes dois endereços foram frequentes em 2026.

Em ambas as escolas, segundo pais de alunos, os criminosos subtraíram fiação de energia. Na Zé do Skinão, também foram levadas torneiras de bebedouros. As aulas estão mantidas em ambas as unidades. O JCNET acionou a comunicação do Município e do Estado. Apenas a estadual respondeu, por enquanto. Em nota, o texto cita que não houve prejuízo para a unidade escolar na tentativa de furto e as aulas seguem normalmente. A assessoria do Estado cita também que as unidades da região têm investido em infraestrutura e segurança predial, com equipamentos de câmeras, sensores de alarme e instalação de concertinas com objetivo de aumentar a segurança.