A Emdurb obteve acesso a câmeras de segurança cujas imagens mostram inúmeras imprudências e infrações de trânsito cometidas por condutores de carros e motos no novo dispositivo de "rua acalmada", inserido nesta semana nos cruzamentos das ruas Francisco Alves com Olavo Bilac e Primeiro de Maio com Olavo Bilac, ao lado da Escola Guedes de Azevedo, no Jardim Bela Vista, em Bauru. As áreas pintadas em verde são onde não se pode trafegar (veja no vídeo).

Este desrespeito á rua acalmada, conforme o JCNET apurou, será punido com multas. O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) informa que transitar irregularmente fora do local correto, nesses dispositivos, constitui infração de trânsito prevista no art. 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que configura transitar com o veículo em ilhas/refúgios. Essa infração é de natureza gravíssima (3 vezes), resultando em 7 pontos na habilitação (CNH) e multa de R$ 880,41.

Conforme o JCNET vem noticiando, o objetivo das ruas acalmadas é zerar acidentes em uma região do bairro que já registrou inúmeras ocorrências. A Emdurb comemora o êxito obtido com o projeto-piloto nas esquinas da rua Padre Anchieta com a rua Silva Jardim, no mesmo bairro, feito no início de março deste ano, onde não ocorreram mais colisões ou atropelamentos. A proposta deste trabalho foi do vereador Miltinho Sardin (PSD).