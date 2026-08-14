Um acampamento improvisado foi montado por moradores em situação de rua, há algumas semanas, na praça Ulysses Mendes, ao lado da Paróquia Santa Luzia, em Bauru. O local fica no cruzamento das ruas Ulysses Mendes e Triagem. O espaço é adaptado com tecidos, papelões, madeira e, durante a madrugada, usam fogueiras para se aquecerem das baixas temperaturas e ventos gelados do inverno bauruense. A população relata que é necessária no local a presença da campanha “Ajude de Verdade”, da Secretaria Municipal de Assistência Social, antiga Sebes.

Conforme o JCNET noticiou há uma semana, os vereadores José Roberto Segalla (União Brasil) e Mané Losila (MDB) disseram que a Operação Integrada, promovida no dia 27 do mês passado pela Prefeitura de Bauru e secretarias, em parceria com as polícias Militar e Civil, realizada nas proximidades da Praça Machado de Melo, deslocou moradores em situação de rua que antes permaneciam na região Central e que agora estão distribuídos pelos bairros. Eles afirmam que a intenção foi mais midiática do que assertiva. Procurada pela reportagem recentemente, a Secretaria de Comunicação informou que a iniciativa não foi uma operação isolada e que haverá novas datas, porém, o cronograma não foi definido e divulgado.

A reportagem apurou, junto aos parlamentares e munícipes, que boa parte dessa população em situação de vulnerabilidade social está na Vila Falcão, Altos da Cidade, Bela Vista, Vista Alegre e Santa Luzia, localidades próximas da região central. O JCNET constatou, na última semana, quatro homens dormindo sob marquises em diferentes pontos da Alameda Cônego Aníbal Difrância, na região da Escola Estadual Joaquim Rodrigues, no Parque Vista Alegre. No dia da Operação Integrada, a prefeitura informou que 43 pessoas foram abordadas.