Na tarde desta quinta-feira (13/08), o presidente da Emdurb, Donizete do Carmo dos Santos, prestou seu segundo depoimento à “CEI do Estacionamento Rotativo”, Comissão Especial de Inquérito criada pela Câmara Municipal de Bauru para apurar aspectos jurídicos, financeiros, operacionais e tecnológicos relacionados ao contrato firmado entre a Emdurb e o Consórcio Park Bauru (processo n.º 142/2026).

A primeira vez em que Donizete esteve perante a comissão foi no dia 2 de julho (confira aqui). Desta vez, o objetivo era obter esclarecimentos complementares em relação às questões já tratadas anteriormente com ele. Os primeiros questionamentos disseram respeito aos motivos que levaram a Empresa Municipal a optar pelo contrato com o Consórcio Park Bauru para aumentar a eficiência financeira do estacionamento rotativo - na época, foi constatado um déficit anual de R$ 600 mil com o serviço.

Segundo Donizete, o que foi avaliado foi o custo-benefício. Seria preciso cerca de 40 agentes para dar conta da fiscalização do rotativo de toda a cidade, o que custaria em torno de R$ 313 mil mensais somente com salário. Já o custo mensal do contrato com o Consórcio Park Bauru é de R$ 238 mil. “O custo-benefício com a contratação do serviço seria muito melhor do que com a contratação de funcionários”, explicou, argumentando também que a Emdurb fez visitas em outras cidades buscando alternativas viáveis para Bauru.