A Prefeitura de Bauru, a Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram nesta quinta-feira (13) uma nova etapa da Operação ‘Bauru Integrada’, ação conjunta que reúne serviços de acolhimento e assistência às pessoas em situação de rua e atuação das forças policiais no âmbito da segurança pública. Nesta etapa, a principal medida foi a fiscalização nos ferros-velhos, buscando combater a receptação de materiais provenientes de furto ou roubo.
Foram vistoriados cinco ferros-velhos, e todos foram interditados, sendo dois estabelecimentos no Jardim Vânia Maria, um no Parque Santa Edwirges, um na Vila Quaggio e um na Vila Zillo. Um deles já tinha sido interditado e foi flagrado em funcionamento de forma irregular, sendo novamente lacrado. Ao todo, 32 pessoas foram abordadas. Em um dos estabelecimentos, a Polícia Militar e a Polícia Civil prenderam três pessoas por receptação e formação de quadrilha.
A ação nos ferros-velhos teve a participação das Secretarias de Aprovação de Projetos, que realizou as interdições, do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e de Saúde, com vistorias para verificar eventuais crimes ambientais e irregularidades como acúmulo de água ou proliferação de animais que podem colocar em risco a saúde pública. Estiveram presentes ainda a Polícia Militar, a Polícia Civil e as operadoras de telefonia Vivo e Claro.
ABORDAGEM SOCIAL
Em outra frente nesta quinta-feira, a Secretaria de Assistência Social e a Organização da Sociedade Civil (OSC) Casa do Garoto, responsável pelo serviço de abordagem social em parceria com o município, realizaram a abordagem social nas regiões do Sambódromo, da Estação Ferroviária e da Praça Rui Barbosa, em ação que está dentro da Campanha ‘Ajude de Verdade’. Também foram feitas abordagens no Jardim Redentor e Parque Vista Alegre.
Foram abordadas 13 pessoas. Destas, seis aceitaram acolhimento, com duas encaminhadas ao Centro Pop, duas retornaram para os seus municípios de origem e duas receberam atendimento médico.
A população pode colaborar acionando o serviço de abordagem social ao identificar pessoas em situação de rua que necessitem de atendimento. O contato é pelo telefone (14) 98208-0493. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h.
LIMPEZA
A Secretaria de Serviços Urbanos iniciou a limpeza do Sambódromo, com a capinação e retirada de lixo. Os trabalhos vão seguir nos próximos dias. A concessionária Luz de Bauru S/A, responsável pela iluminação pública do município, instalou novos pontos de iluminação de LED na região do Sambódromo, para melhorar a segurança dos moradores.