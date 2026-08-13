Na noite desta quinta-feira (13), o Bauru Basket demonstrou autoridade para vencer o Basket Osasco pelo placar de 91 x 64. A partida ocorreu no ginásio Geodésico, na Grande São Paulo, válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Com intensidade defensiva de um lado da quadra e jogo coletivo do outro, a equipe comandada pelo técnico Paulo Jaú dominou os adversários do início ao fim, sem dar margem para reação. Com o triunfo, os bauruenses agora têm uma campanha de duas vitórias e uma derrota, enquanto os donos da casa seguem sem vencer no torneio estadual.

Superioridade

O Dragão assumiu o controle desde os primeiros minutos. Com uma marcação pressionando toda a quadra, o time forçou erros do adversário e encontrou boas oportunidades para pontuar em transição. Quando precisou atacar no cinco contra cinco, teve tranquilidade para trabalhar a bola, além de contar com Franco Vieta calibrado nos arremessos de longa distância. O bom desempenho ofensivo ajudou o Bauru a fechar a primeira parcial em vantagem por 30 x 16.