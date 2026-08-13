Na noite desta quinta-feira (13), o Bauru Basket demonstrou autoridade para vencer o Basket Osasco pelo placar de 91 x 64. A partida ocorreu no ginásio Geodésico, na Grande São Paulo, válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista.
Com intensidade defensiva de um lado da quadra e jogo coletivo do outro, a equipe comandada pelo técnico Paulo Jaú dominou os adversários do início ao fim, sem dar margem para reação. Com o triunfo, os bauruenses agora têm uma campanha de duas vitórias e uma derrota, enquanto os donos da casa seguem sem vencer no torneio estadual.
Superioridade
O Dragão assumiu o controle desde os primeiros minutos. Com uma marcação pressionando toda a quadra, o time forçou erros do adversário e encontrou boas oportunidades para pontuar em transição. Quando precisou atacar no cinco contra cinco, teve tranquilidade para trabalhar a bola, além de contar com Franco Vieta calibrado nos arremessos de longa distância. O bom desempenho ofensivo ajudou o Bauru a fechar a primeira parcial em vantagem por 30 x 16.
No segundo quarto, o Osasco tentou aumentar a intensidade e chegou a dificultar as ações ofensivas dos visitantes. A investida, porém, durou pouco. Com dificuldades nos arremessos do perímetro, os bauruenses passaram a explorar o garrafão - e encontraram em Anderson Rodrigues e Vitor Borges alternativas eficientes perto da cesta. Com direito a cravadas dos dois pivôs, a diferença foi ampliada antes do intervalo: 51 x 23.
Na volta dos vestiários, o Dragão manteve o bom volume ofensivo, enquanto a equipe da região metropolitana também passou a encontrar mais espaços. Em um período marcado pela troca de cestas, ambos os times anotaram 22 pontos, mantendo o Bauru confortavelmente à frente (73 x 45).
Com ampla vantagem, Paulo Jaú aproveitou os dez minutos finais para aumentar a rotação e dar espaço aos atletas mais jovens. Entre eles, Murilo Lhamas, de apenas 16 anos, fez sua estreia pela equipe principal. O Osasco chegou a ficar à frente na parcial, mas o Dragão manteve a intensidade até os minutos finais para confirmar o triunfo.
Destaques
O confronto também marcou a primeira partida de Corderro Bennett com a camisa do Bauru Basket. O norte-americano anotou oito pontos, três rebotes e duas assistências. O ala Anthony Harris, por sua vez, foi poupado devido ao revezamento promovido pela comissão técnica, já que o regulamento do Campeonato Paulista permite a inscrição de apenas três estrangeiros por jogo.
A atuação coletiva ficou evidente também nos números individuais: Anderson Rodrigues foi o cestinha do Bauru com 19 pontos e ficou a um rebote do duplo-duplo, com nove. Franco Vieta terminou com 16 pontos, enquanto Gustavo Santana também flertou com o duplo-duplo ao registrar 13 pontos e nove rebotes. Fermín Thygesen teve uma atuação completa, com 12 pontos, sete rebotes e seis assistências. Caio Brandão contribuiu com 10 pontos, enquanto Alex Garcia esteve próximo de um triplo-duplo: foram seis pontos, oito rebotes e oito assistências. Vitor Borges alcançou dois dígitos nos rebotes, com dez, além de anotar sete pontos.
Pelos donos da casa, Felipe Conceição foi o principal pontuador, com 15 pontos e oito rebotes. Elvis Viana também chegou aos dois dígitos na pontuação, com 10, além de contribuir com quatro rebotes e três assistências.
Na estrada
O Bauru Basket agora segue direto para Mogi das Cruzes, onde encerra a rodada dupla longe de casa. No sábado (15), às 18h, o Dragão enfrenta o time do Alto Tietê no ginásio Professor Hugo Ramos, em desafio válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista.