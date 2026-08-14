14 de agosto de 2026
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HOMEM FOI MULTADO

PM Ambiental apreende armas e carne de caça em Dois Córregos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar Ambiental
Armas de fogo, armadilha, munições e cerca de 13 quilos de carne de javali estavam em um sítio
Armas de fogo, armadilha, munições e cerca de 13 quilos de carne de javali estavam em um sítio

Dois Córregos - Durante patrulhamento preventivo no bairro Águas Praiadas, em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), nesta quinta-feira (13), a Polícia Militar Ambiental atendeu a uma denúncia que resultou na apreensão de armas de fogo, munições e carne de javali abatido ilegalmente.

De acordo com registro policial, os policiais ambientais abordaram um homem que caminhava acompanhado de três cães. Com ele, foi encontrado um facão. Durante a abordagem, o suspeito informou que praticava caça e que possuía materiais destinados a essa atividade.

Após diligências, a equipe localizou em um sítio um rifle calibre .22, duas espingardas de pressão calibre 4.5 mm, uma balestra com flechas e ponteiras metálicas, uma armadilha artesanal “Jequi”, utilizada para caça de tatu, 33 munições e cerca de 13 quilos de carne de javali.

O homem assumiu a posse de todo o material e foi conduzido à delegacia do município, onde foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele pagou fiança e responderá em liberdade. Na esfera administrativa, foi lavrado auto de infração ambiental no valor de R$ 500,00.

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