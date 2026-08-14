Dois Córregos - Durante patrulhamento preventivo no bairro Águas Praiadas, em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), nesta quinta-feira (13), a Polícia Militar Ambiental atendeu a uma denúncia que resultou na apreensão de armas de fogo, munições e carne de javali abatido ilegalmente.

De acordo com registro policial, os policiais ambientais abordaram um homem que caminhava acompanhado de três cães. Com ele, foi encontrado um facão. Durante a abordagem, o suspeito informou que praticava caça e que possuía materiais destinados a essa atividade.

Após diligências, a equipe localizou em um sítio um rifle calibre .22, duas espingardas de pressão calibre 4.5 mm, uma balestra com flechas e ponteiras metálicas, uma armadilha artesanal “Jequi”, utilizada para caça de tatu, 33 munições e cerca de 13 quilos de carne de javali.