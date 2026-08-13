Botucatu - A Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) informou, nesta quinta-feira (13), que acompanha seis casos suspeitos de sarampo no município. Os casos estão em investigação e, segundo a prefeitura, não há a confirmação da doença. Como medida preventiva, equipes de saúde realizam ações previstas nos protocolos de vigilância epidemiológica, incluindo identificação das pessoas que tiveram contato com os casos suspeitos e realização do bloqueio vacinal, conforme situação vacinal de cada pessoa.

De acordo com o município, a medida é adotada justamente para agir de forma rápida diante de uma suspeita e reduzir o risco de transmissão caso algum dos casos seja confirmado. A Secretaria de Saúde reforça o pedido para que as pessoas confiram sua carteira de vacinação e a de sua família.

O sarampo

O sarampo é uma doença infecciosa aguda causada por vírus e altamente transmissível. A transmissão ocorre principalmente por meio de secreções respiratórias eliminadas quando uma pessoa infectada tosse, espirra, fala ou respira.