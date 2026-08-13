Botucatu - A Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) informou, nesta quinta-feira (13), que acompanha seis casos suspeitos de sarampo no município. Os casos estão em investigação e, segundo a prefeitura, não há a confirmação da doença. Como medida preventiva, equipes de saúde realizam ações previstas nos protocolos de vigilância epidemiológica, incluindo identificação das pessoas que tiveram contato com os casos suspeitos e realização do bloqueio vacinal, conforme situação vacinal de cada pessoa.
De acordo com o município, a medida é adotada justamente para agir de forma rápida diante de uma suspeita e reduzir o risco de transmissão caso algum dos casos seja confirmado. A Secretaria de Saúde reforça o pedido para que as pessoas confiram sua carteira de vacinação e a de sua família.
O sarampo
O sarampo é uma doença infecciosa aguda causada por vírus e altamente transmissível. A transmissão ocorre principalmente por meio de secreções respiratórias eliminadas quando uma pessoa infectada tosse, espirra, fala ou respira.
Entre os principais sinais e sintomas, estão febre; manchas vermelhas pelo corpo; tosse; coriza; olhos vermelhos ou irritados; e mal-estar.
Apesar de muitas pessoas associarem o sarampo apenas à infância, a doença também pode atingir adolescentes e adultos e provocar complicações. A vacinação continua sendo a principal estratégia de prevenção.
Você sabe se está protegido?
A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, é oferecida gratuitamente pelo SUS. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, o esquema contra o sarampo considera a idade e o histórico vacinal de cada pessoa.
Crianças recebem as doses previstas no calendário infantil e pessoas de até 59 anos devem verificar se possuem as doses recomendadas para sua faixa etária.
De maneira geral, as crianças devem receber as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação; pessoas de até 29 anos devem ter duas doses comprovadas; pessoas de 30 a 59 anos devem ter pelo menos uma dose; e profissionais de saúde devem ter duas doses, independentemente da idade.
Quem não sabe se está com o esquema completo pode procurar uma sala de vacinação para que a equipe verifique sua situação vacinal e faça as orientações necessárias. Mesmo quem não encontrar a carteira de vacinação pode procurar uma unidade de saúde para receber orientação.
O que é o bloqueio vacinal?
Quando há identificação de um caso suspeito de sarampo, as equipes de Vigilância Epidemiológica realizam uma investigação para identificar pessoas que tiveram contato com aquele paciente.
A partir dessa identificação, é verificada a situação vacinal dos contatos e, quando indicado, realizada a vacinação de bloqueio.
Essa é uma estratégia de prevenção utilizada para interromper uma possível cadeia de transmissão do vírus e proteger rapidamente as pessoas que possam ter sido expostas.
Em Botucatu, essa ação já está sendo realizada em relação aos casos atualmente investigados.
O que fazer diante de sintomas suspeitos?
Pessoas que apresentarem febre acompanhada de manchas vermelhas pelo corpo, especialmente quando também houver tosse, coriza ou olhos vermelhos, devem procurar orientação dos serviços de saúde.
Como o sarampo é altamente transmissível, é importante informar sobre a suspeita e os sintomas antes ou logo na chegada ao serviço de saúde, permitindo que a equipe adote as medidas necessárias para evitar a exposição de outras pessoas.