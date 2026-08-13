Bocaina - A Polícia Civil de Bocaina (69 quilômetros de Bauru), com o apoio de equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú e da Delegacia de Barra Bonita, apreendeu um arsenal, com armas de diversos calibres, durante investigação de uma tentativa de homicídio contra caseiros de uma fazenda na zona rural da cidade ocorrida no último dia 15 de julho. As vítimas conseguiram se abrigar em uma mata para evitar que fossem mortas. O suspeito de efetuar os disparos contra o casal, empresário de 42 anos, teve a prisão decretada e é considerado foragido.

Na ocasião, os caseiros, um homem de 56 anos e a esposa, de 55 anos, foram atacados de madrugada ao tentarem ajudar a esposa do investigado, que relatou que havia discutido com o marido, que ele estava agressivo e que temia pela sua vida e pela vida de seus filhos. De acordo com o registro policial, a caseira foi segurada pelos braços, prensada contra uma parede, enforcada e pisoteada, mas conseguiu reagir e fugir. Nesse momento, ela passou a ser alvo de diversos disparos de arma de fogo e ameaças de morte.

O marido, que veio em seu auxílio, tentou intervir e conversar com o suspeito, sem sucesso. O casal, então, correu para uma área de mata, onde ficou escondido e chegou a ouvir mais disparos. A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas o empresário conseguiu fugir. Na propriedade, a polícia encontrou cápsulas deflagradas de calibre .22 e diversas perfurações em uma janela de vidro, além de uma carabina .22. Todo o material foi apreendido após a realização de perícia e a ocorrência foi registrada como dupla tentativa de homicídio.