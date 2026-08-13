Um vazamento de esgoto no quarteirão 2 da rua Quintino Bocaiúva, nos Altos da Cidade, em Bauru, tem causado transtornos para quem trafega pelos quarteirões 2 a 4 da avenida Pedro de Toledo. Isso porque a água com esgoto desce pela rua e chega à avenida, formando uma poça. De acordo com populares que passam pelo local, o problema persiste há mais de 15 dias.

O vazamento está localizado em duas calçadas opostas da rua Quintino Bocaiúva, que também apresenta dois buracos sinalizados no meio da via. A Companhia de Saneamento Bauru (CSB) informou que a manutenção da rua já constava na programação de atendimento da equipe operacional. De acordo com a nota “Uma equipe fará a execução dos serviços necessários ainda nesta quinta-feira (13). A intervenção prevê a desobstrução da rede de esgoto e a escavação de dois pontos de recalque identificados na via”.

“A CSB reforça que solicitações, reclamações e informações sobre os serviços devem ser registradas pelos canais oficiais da companhia, especialmente pelo 0800 014 2026, com atendimento 24 horas”, conclui a Companhia.