Duartina - Na madrugada desta quinta-feira (13), desconhecidos invadiram o Cemitério Municipal de Duartina (38 quilômetros de Bauru), vandalizaram cerca de dez túmulos e furtaram peças de metal de diversas sepulturas, além de uma roçadeira usada nos serviços de manutenção do local. Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado e o caso é investigado pela Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

O crime foi constatado por funcionários pela manhã. De acordo com informações da prefeitura, placas de metal foram arrancadas e furtadas de jazigos, diversos vasos de plantas foram quebrados e uma grande imagem de metal de Jesus Cristo foi arrancada, mas permaneceu no local. Já a roçadeira foi levada pelos invasores após arrombamento da porta do cômodo onde ela estava guardada.

"Assim que a situação foi constatada, a prefeitura acionou a Polícia Militar para atendimento da ocorrência. Um boletim de ocorrência será registrado e a Polícia Científica também foi acionada para a realização de perícia no local", informou a administração. Além da prefeita Suzy Simão, equipes do governo estiveram no cemitério para verificar os danos e realizar o levantamento dos jazigos atingidos.