Uma moto pegou fogo em uma oficina de Bauru, nesta quarta-feira (12), e pesar do susto, pela altura das chamas, a situação foi rapidamente controlada com uso de extintor pelo proprietário da Borracharia do Mancha, localizada na rua Coronel Alves Seabra, 19-10, no Jardim Petrópolis. As cenas registradas pela câmera de segurança são impressionantes (Veja no vídeo).

Segundo o proprietário, o incêndio começou em um plástico na motocicleta e se espalhou rapidamente. Os funcionários retiraram o veículo do interior do estabelecimento e tentaram controlar as chamas. Nesse momento, uma pessoa chegou ao local e cedeu um extintor, já que o equipamento da borracharia estava muito próximo ao fogo e não foi possível pegá-lo. Com a ajuda do extintor, as chamas foram apagadas. Ainda de acordo com ele, não havia clientes no local no momento do incidente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e os danos ficaram restritos à motocicleta.