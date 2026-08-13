Uma operação da Polícia Federal (PF) investiga, nesta quinta-feira (13), possível esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas. Segundo pessoas próximas à investigação, a Pixbet e o advogado Nelson Wilians, cujo escritório atua na defesa de casas de aposta, estão entre os alvos. Segundo a PF, o grupo empresarial investigado usa contas no exterior para ocultar recursos vindos de bets. Wilians é conhecido em Bauru, onde estudou Direito e começou sua carreira como advogado.
Em nota atribuída ao advogado Santiago Schunck, o escritório de Nelson Wilians afirmou que a relação com a PixBet é estritamente profissional e decorre da prestação de serviços de advocacia. Segundo o comunicado, a atuação do escritório em favor dos clientes não se confunde com as atividades empresariais por eles desenvolvidas. "O escritório repudia qualquer tentativa de associar a atuação profissional de seus advogados às atividades ou condutas atribuídas a seus clientes. Há que se tomar cuidado para não criminalizar a advocacia", afirma o advogado. Até a publicação desta reportagem, a Folha não tinha conseguido entrar em contato com a PixBet.
Batizada de Operação Arena, a ação da polícia executou 17 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, na Paraíba e no Paraná. O sigilo telemático e bancário de envolvidos foi quebrado e R$ 1,1 bilhão foi sequestrado, informou a PF. Segundo a Receita Federal, recursos de apostadores foram utilizados pela Pixbet na operação de lavagem e evasão de divisas.
Empresas constituídas no exterior recebiam quantias altas sem atividade econômica que justificasse tais valores. Para dificultar o rastreio do dinheiro, o grupo investigado teria usado empresas nacionais e estrangeiras, instituições de pagamento, operações de câmbio e ativos digitais. Ao retornar para os cofres da casa de apostas, os valores teriam sido usados para comprar bens de luxo e pagar as outorgas de regularização da bet, no valor de R$ 35 milhões.
De acordo com a Receita, também estão sob investigação possíveis omissões de rendimentos e a utilização de estruturas empresariais para sonegar tributos.
ADVOGADO ENFRENTA INVESTIGAÇÕES E DÍVIDAS DE ALUGUEL
Conhecido por atuar em casos de grande repercussão e pela exposição da vida pessoal e profissional nas redes sociais, Nelson Wilians foi alvo de três operações policial no último ano. Em setembro de 2025, o escritório NWADV foi alvo da Operação Sem Desconto, que investiga descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS.
Na ocasião, a PF cumpriu mandados de busca na casa e no escritório de Nelson Wilians, apreendendo carros de luxo e obras de arte. Segundo apuração do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), a banca movimentou R$ 4,3 bilhões em operações consideradas suspeitas entre 2019 e 2024.
O próprio Nelson Wilians chegou a depor na CPI do INSS e nega qualquer participação na fraude. No mês passado, o escritório voltou a ser alvo de operação policial, dessa vez investigado por um suposto esquema de sonegação de ICMS que ultrapassa R$ 3,8 bilhões.
O escritório afirmou à época que "recebeu o cumprimento da medida de busca e apreensão com serenidade, transparência e absoluto espírito colaborativo".
Além das investigações, o NWADV também enfrenta cobranças por atrasar o pagamento de aluguel de salas comerciais em São Paulo e Campinas.
Além dos processos com aluguel, o escritório é cobrado na Justiça por falta de pagamentos a uma assessoria de imprensa, a uma empreiteira que realizou reformas no escritório de Salvador e problemas na prestação de serviços tributários a clientes.