A carreta carregada com sangue bovino que tombou, nesta terça-feira (11), na altura do quilômetro 309 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), foi removida do local e o trânsito foi liberado para o tráfego de veículos no final da noite. Conforme o JC/JCNET noticiou, houve derramamento da carga na via e todas as faixas no sentido de Lençóis para Bauru foram interditadas.
O acidente ocorreu por volta das 18h10 e chamou a atenção nas redes sociais devido à grande quantidade de sangue bovino. De acordo com o site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o congestionamento no local chegou a 4 quilômetros e o desvio foi feito pelo quilômetro 301. O condutor da carreta não se feriu.