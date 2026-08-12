12 de agosto de 2026
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TRÂNSITO NA REGIÃO

Rodovia que teve acidente com 'carreta de sangue' é liberada

Por Bruno Freitas e Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fonte: Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
O veículo fazia serviço para um matadouro de gado
O veículo fazia serviço para um matadouro de gado

A carreta carregada com sangue bovino que tombou, nesta terça-feira (11), na altura do quilômetro 309 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), foi removida do local e o trânsito foi liberado para o tráfego de veículos no final da noite. Conforme o JC/JCNET noticiou, houve derramamento da carga na via e todas as faixas no sentido de Lençóis para Bauru foram interditadas.

O acidente ocorreu por volta das 18h10 e chamou a atenção nas redes sociais devido à grande quantidade de sangue bovino. De acordo com o site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o congestionamento no local chegou a 4 quilômetros e o desvio foi feito pelo quilômetro 301. O condutor da carreta não se feriu.

De acordo com o site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o congestionamento no local já chega a 4 quilômetros e um desvio está sendo feito pelo quilômetro 301
De acordo com o site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o congestionamento no local já chega a 4 quilômetros e um desvio está sendo feito pelo quilômetro 301

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