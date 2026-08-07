A possibilidade de retirar os parquímetros do contrato do novo sistema de Estacionamento Rotativo de Bauru e a reavaliaão do próprio contrato foram foram temas que dominaram a reunião da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal, realizada nesta quinta-feira (6). Convocados para prestar esclarecimentos, os advogados Rafael Cunha de Souza e Rodrigo de Oliveira, do setor jurídico da Emdurb, afirmaram que a legislação permite alterações quantitativas nos contratos durante sua execução. Segundo eles, mudanças superiores ao limite de 25% também podem ocorrer, desde que haja concordância entre a Administração e a empresa contratada.

A discussão ganhou força após a CEI deliberar pelo encaminhamento de pedido para retirada dos parquímetros. Documentos da Emdurb indicam que os equipamentos representam cerca de 52% do valor global do contrato, mas respondem por menos de 2% da arrecadação do estacionamento rotativo. Os números foram obtidos a partir dos primeiros dez dias de operação, e a comissão já solicitou os dados consolidados do primeiro mês.

Os representantes do Jurídico da Emdurb também afirmaram que o setor analisou apenas a legalidade do processo de contratação. Quando o procedimento chegou ao departamento, a previsão de instalação dos parquímetros já constava da minuta elaborada pelas áreas técnicas.